तरनतारन उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उतारा उम्मीदवार, करनबीर सिंह बुर्ज को टिकट
Tarn Taran Bypoll 2025: इस सीट से विधायक चुने गए आप नेता कश्मीर सिंह सोहल का जून में निधन हो गया. इसके बाद ये सीट खाली हो गई.
पंजाब की तरन तारन विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिये कांग्रेस ने करनबीर सिंह बुर्ज को उम्मीदवार बनाया. कांग्रेस ने शनिवार (4 अक्टूबर) को उनके नाम की घोषणा की. यह सीट जून में आप विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के कारण खाली हुई थी. इसके बाद यहां उपचुनाव कराना जरूरी हो गया. पंजाब कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उम्मीदवार घोषित किए जाने पर करनबीर सिंह बुर्ज को बधाई दी. पंजाब कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में दावा किया कि पार्टी इस उपचुनाव में भारी अंतर से जीत दर्ज करने के लिए तैयार है.
अभी तक उपचुनाव का ऐलान नहीं
चुनाव आयोग ने अभी तक इस सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया है. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर आप ने जीत हासिल की थी. अकाली दल दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर ही थी.
आप ने हरमीत सिंह संधू को दिया टिकट
तारीख की घोषणा से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कर ली है. इससे पहले शुक्रवार (3 अक्टूबर) को पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस सीट पर पूर्व विधायक हरमीत सिंह संधू को अपना उम्मीदवार बनाया. हरमीत तीन बार विधायक रह चुके हैं.
बीजेपी ने किसे बनाया उम्मीदवार?
भारतीय जनता पार्टी ने हरजीत सिंह संधू और शिरोमणि अकाली दल ने सुखविंदर कौर रंधावा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL