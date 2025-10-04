तरनतारन उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उतारा उम्मीदवार, करनबीर सिंह बुर्ज को टिकट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबतरनतारन उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उतारा उम्मीदवार, करनबीर सिंह बुर्ज को टिकट

Tarn Taran Bypoll 2025: इस सीट से विधायक चुने गए आप नेता कश्मीर सिंह सोहल का जून में निधन हो गया. इसके बाद ये सीट खाली हो गई.

By : दीपक सिंह रावत | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 04 Oct 2025 08:14 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब की तरन तारन विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिये कांग्रेस ने करनबीर सिंह बुर्ज को उम्मीदवार बनाया. कांग्रेस ने शनिवार (4 अक्टूबर) को उनके नाम की घोषणा की. यह सीट जून में आप विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के कारण खाली हुई थी. इसके बाद यहां उपचुनाव कराना जरूरी हो गया. पंजाब कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उम्मीदवार घोषित किए जाने पर करनबीर सिंह बुर्ज को बधाई दी. पंजाब कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में दावा किया कि पार्टी इस उपचुनाव में भारी अंतर से जीत दर्ज करने के लिए तैयार है.

अभी तक उपचुनाव का ऐलान नहीं

चुनाव आयोग ने अभी तक इस सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया है. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर आप ने जीत हासिल की थी. अकाली दल दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर ही थी.

आप ने हरमीत सिंह संधू को दिया टिकट

तारीख की घोषणा से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कर ली है. इससे पहले शुक्रवार (3 अक्टूबर) को पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस सीट पर पूर्व विधायक हरमीत सिंह संधू को अपना उम्मीदवार बनाया. हरमीत तीन बार विधायक रह चुके हैं.

बीजेपी ने किसे बनाया उम्मीदवार?

भारतीय जनता पार्टी ने हरजीत सिंह संधू और शिरोमणि अकाली दल ने  सुखविंदर कौर रंधावा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. 

About the author दीपक सिंह रावत

मेरा नाम दीपक सिंह रावत, उत्तराखंड के पौडी ज़िले से आता हूं. एबीपी न्यूज़ के साथ वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर जुड़ा हूँ. पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है.  एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ 18 इंडिया और न्यूज़ नेशन चैनल से भी जुड़ चुका हूँ. भारतीय विधा भवन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज़्म में डिप्लोमा किया है. अपने 10 साल के काम के दौरान दिल्ली की सभी राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी खबरें की है. दो लोकसभा चुनाव और दिल्ली के तीन विधानसभा चुनाव कवर कर चुका हूँ.  फ़िलहाल मुख्य तौर पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी कवर कर रहा हूं. उत्तराखंड में 2021 में आयी आपदा के दौरान भी रिपोर्टिंग का विशेष अनुभव रहा. इसके अलावा पर्यावरण से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि रहती है, पर्यावरण के क्षेत्र में की गयी ‘गंगा- गोमुख‘ से जुडी एक स्टोरी के लिये साल 2019 का ‘young professional of the year’ ENBA अवार्ड मिल चुका है.
Published at : 04 Oct 2025 07:54 PM (IST)
