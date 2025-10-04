अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने तय किया नाम, जानें कौन होगा उम्मीदवार?

पंजाब से अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे. ट्राइडेंट ग्रुप (Trident Group) के मालिक बिजनेसमैन राजेंद्र गुप्ता (Rajinder Gupta) राज्यसभा के लिए AAP कैंडिडेट होंगे. आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2022 में गुप्ता को पंजाब प्लानिंग बोर्ड में शामिल किया था. राजेंद्र गुप्ता ने वहां से इस्तीफ़ा दे दिया है. अब उनको संजीव अरोड़ा के लुधियाना वेस्ट उपचुनाव जीतने से खाली हुई सीट पर राज्यसभा भेजा जाएगा. उनके नाम की औपचारिक घोषणा बाकी है.

बता दें कि संजीव अरोड़ा को विधानसभा उपचुनाव का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद से ही ये चर्चा होने लगी कि आप किसे अब संसद के उच्च सदन में भेजेगी. चर्चा में सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम आया. पंजाब में विपक्षी दलों ने दावा किया कि केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे. बाद में खुद केजरीवाल ने अटकलों को खारिज किया और कहा कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे.

(खबर को अपडेट किया जा रहा है)