Jalandhar News: जालंधर के महतपुर इलाके के उदोवाल में एक नौजवान कबड्डी खिलाड़ी की मौत हो गई. गांव के सरपंच ने मौत को नशे की ओवरडोज से जोड़कर देखा, क्योंकि यह 21 दिनों में दूसरी मौत है. सरपंच ने कहा कि गांव में नशे का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है

पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई है, लेकिन परिवार ने वंश का अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम करवाए बिना ही कर दिया, जिससे मौत के असली कारण का पता नहीं चल सका. पुलिस ने कहा कि फिलहाल नशे की ओवरडोज के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. मौत के कारण की जांच जारी है.

कबड्डी खिलाड़ी वंश की पहचान और खेल जीवन

कबड्डी खिलाड़ी की पहचान वंश के रूप में हुई है, जो दो साल पहले 12वीं कक्षा पास कर चुका था. वह स्कूल से ही कबड्डी खेलता था और कई टूर्नामेंटों में हिस्सा ले चुका था. वह उदोवाल के पास स्थित बालोकी खेड़ा रोड गया था, जहां उसकी लाश मिली.

लाश को देखने और पहचानने के बाद, राहगीरों ने घटना की सूचना सरपंच और परिवार को दी. परिवार में वंश के माता-पिता, एक छोटा भाई और एक बहन शामिल थे. घटना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने लाश को देखा और पहचान की, लेकिन पुलिस को रिपोर्ट नहीं दी और इसके बजाय उसका अंतिम संस्कार कर दिया.

वह एक अच्छा खिलाड़ी था लेकिन नशे का आदी हो गया- सरपंच

उदोवाल के गांव के सरपंच मनप्रीत सिंह ने कहा कि वंश एक अच्छा खिलाड़ी था और कई कबड्डी टूर्नामेंटों में स्कूल का प्रतिनिधित्व कर चुका था. स्कूल के बाद वह अपने शिक्षकों से दूर हो गया और नशों का आदी हो गया. यह नशे से संबंधित मौत का पहला मामला नहीं है. 17 फरवरी को उसके पड़ोसी जसदीप सिंह जस्सा की भी संदिग्ध ओवरडोज के कारण मौत हुई थी, और उस मामले में पुलिस को रिपोर्ट दी गई थी.