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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबLudhiana News: लुधियाना में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को कार ने कुचला, 10 मीटर तक घसीटा

Ludhiana News: लुधियाना में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को कार ने कुचला, 10 मीटर तक घसीटा

Ludhiana News In Hindi: पंजाब के लुधियाना में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को तेज रफ्तार कार ने कुचला. 10 मीटर तक घसीटने से दर्दनाक मौत. सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी वारदात, आरोपी चालक फरार.

Written By : प्रदीप कुमार |  Updated at : 04 Jul 2026 12:03 AM (IST)
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पंजाब के लुधियाना से दिल दहला देने वाला एक सड़क हादसा सामने आया है. यहाँ शुक्रवार की सुबह मॉर्निंग वॉक (Morning Walk) पर निकली एक महिला को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. यह टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला कार के नीचे फंस गई और करीब 10 मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गई. हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, मृतका एक स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी थी. शुक्रवार सुबह वह अपनी एक सहेली के साथ नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक पर निकली थी. इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार, बेकाबू कार ने दोनों महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया. कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद महिला बोनट से होते हुए सीधे कार के नीचे आ गई.

कार चालक ने हादसे के बाद ब्रेक लगाने के बजाय गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, जिससे महिला सड़क पर करीब 10 मीटर तक घिसटती रही. इस दौरान कार का टायर उसके सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे महिला के सिर और छाती में गंभीर चोटें आईं.

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बाल-बाल बची सहेली

इस खौफनाक हादसे में मृतका की सहेली भी घायल हुई है. हालांकि, गनीमत यह रही कि कार की जोरदार टक्कर लगने के बाद वह छिटक कर दूर जा गिरी. दूर गिरने की वजह से उसकी जान बच गई और उसे केवल मामूली चोटें ही आई हैं.

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

हादसे का यह पूरा मंजर घटनास्थल के पास लगे एक सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गया है. वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बेकाबू कार ने किस तरह महिलाओं को कुचला और चालक बिना रुके मौके से फरार हो गया.

पुलिस की कार्रवाई जारी

घटना की सूचना मिलते ही मॉडल टाउन थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है.

फिलहाल, पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है. इसी फुटेज के आधार पर कार के नंबर और फरार चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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Published at : 04 Jul 2026 12:02 AM (IST)
Tags :
Ludhiana News PUNJAB NEWS ROAD ACCIDENT
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