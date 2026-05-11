पंजाब: CM भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान BJP में शामिल, AAP को बड़ा झटका

पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को फिर सियासी झटका लगा है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान बीजेपी में शामिल हो गए. पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई. पंजाब कांग्रेस ने इस सियासी घटनाक्रम पर आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है.

पंजाब कांग्रेस ने ज्ञान सिंह मान की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "AAP डाउन with 7 MPs and 1 चाचे दा मुंडा." बता दें कि बीते महीने आप के सात राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए थे. इनमें से छह को आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा भेजा था.

'पंजाब में बीजेपी दिन-प्रतिदिन मजबूत होती जा रही'

पंजाब बीजेपी ने एक्स हैंडल पर लिखा, ''पंजाब में बीजेपी दिन-प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है. वर्तमान में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री भगवंत मान को उस समय बड़ा राजनीतिक झटका लगा जब उनके चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान आज बीजेपी में शामिल हो गए.''

पंजाब के लोग अब झूठे वादों से तंज आ चुके- बीजेपी

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बीजेपी परिवार में उनका स्वागत किया और कहा कि BJP की जनहितैषी नीतियों और विकास के दृष्टिकोण के कारण लोग बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़ रहे हैं. आम आदमी पार्टी के भीतर से ही विश्वास टूटना यह दर्शाता है कि पंजाब के लोग अब झूठे वादों और दिखावटी राजनीति से तंग आ चुके हैं.''

गौरतलब है पिछले महीने आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजिंदर गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी बीजेपी में शामिल हुए थे. राघव चड्ढा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी में अब एक टॉक्सिक माहौल बन गया है.

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