भीषण गर्मी के बाद राहत की बारिश! पंजाब में बदलेगा मौसम का मिजाज... 11 से 13 मई तक येलो अलर्ट जारी

Punjab Weather Update: पंजाब में भीषण गर्मी के बीच एक बार फिर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में जल्द ही मौसम बदल सकता है और राज्य के कई जिलों में तेज हवाएं और हल्की बारिश होने की संभावना है. चंडीगढ़ स्थित भारतीय मौसम विभाग ने जिलावार चेतावनी जारी की है, जिसमें 11 से 13 मई के बीच कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान बिजली चमकने, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. हालांकि 9 और 10 मई को पंजाब के सभी जिलों में मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई गई है.

किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है

11 मई को पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, होशियारपुर, रूपनगर, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) और फतेहगढ़ साहिब में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. साथ ही इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, बरनाला और मोगा में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है.

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अगले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

जानकारी के मुताबिक, 12 मई को भी कई जिलों मौसम खराब रहने की संभावना है. इस दिन अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, बठिंडा, संगरूर, मानसा, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और कपूरथला में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

वहीं 13 मई को भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, एस.ए.एस. नगर (मोहाली), फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में मौसम खराब रहने की संभावना है. हालांकि, मौसम विभाग के मुताबिक, यह बदलाव गर्मी से राहत देने के साथ-साथ कुछ इलाकों में सावधानी बरतने की भी जरूरत पैदा कर सकता है.

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