लुधियाना-फिरोजपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा! टक्कर के बाद कार में फंसी बाइक, युवक की मौत

Jagraon Road Accident: पंजाब के जगराओं से एक खतरनाक हादसे की खबर सामने आ रही है, यहां लुधियाना-फिरोजपुर हाईवे के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है. गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान लक्ष्मण सिंह के रूप में हुई है, जो कि गांव गुडे का रहने वाला है. बस स्टैंड चौकी के इंचार्ज सुखविंदर सिंह ने बताया कि यह हादसा लुधियाना-फिरोजपुर हाईवे पर एक ओवरब्रिज पर हुआ. लुधियाना की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी.

पुलिस ने कार और बाइक को जब्त कर लिया

टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलने पर बस स्टैंड चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया. मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक कार ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी, जिससे युवक सड़क पर गिर गया, जबकि उसकी बाइक कार में फंस गई. पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई.

पोस्टमार्टम के बाद पुलिस शव को परिवार को सौंप देगी

पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच अधिकारी ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में रखा गया है. पोस्टमार्टम के बाद पुलिस शव को परिवार को सौंप देगी और अगली कार्रवाई करेगी. इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है.

यह भी पढ़ें -

Punjab: खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के लिए पंजाब सरकार ने कसी कमर, 24×7 हेल्पलाइन शुरू

चंडीगढ़: संपत्ति के लिए हॉकी खिलाड़ी तानिया की बेरहमी से हत्या, परिवार के 7 लोगों पर केस दर्ज