Punjab: खेत में पानी लगाने गए नौजवान की करंट लगने से मौत, परिवार का इकलौता बेटा था शख्स

Punjab News: पंजाब के समाना के पास एक गांव में खेत में काम करते समय एक नौजवान किसान की बिजली का करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. मृतक की पहचान कोमलप्रीत सिंह के रूप में हुई है, जो अपने परिवार का इकलौता बेटा बताया जा रहा है.

मिली जानकारी के मुताबिक, कोमलप्रीत सिंह आज सुबह अपने खेत में गेहूं की फसल को पानी लगाने के लिए गया था. वह रोज की तरह खेत में मोटर चलाकर सिंचाई करने वाला था. जैसे ही उसने मोटर चालू करने के लिए स्टार्ट का बटन दबाया, उसी समय उसे तेज बिजली का करंट लग गया. करंट इतना तेज था कि वह मौके पर ही गिर पड़ा और उसकी वहीं मौत हो गई.

चाचा के साथ खेत गया था शख्स

परिवार के सदस्यों के मुताबिक, कोमलप्रीत घर से यह कहकर निकला था कि वह खेत में मोटर चलाकर थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगा. उसके पिता ने उसके साथ खेत जाने की बात भी कही थी, लेकिन वह अपने चाचा के साथ खेत की ओर चला गया. कुछ समय बाद खेत से यह दुखद खबर आई कि कोमलप्रीत को करंट लग गया है. जब तक लोग मौके पर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

करंट लगने के कारण हुआ हादसा- परिवार

इस घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. कोमलप्रीत सिंह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए उसकी अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गाँव के लोग भी इस हादसे से बेहद दुखी हैं और परिवार को सांत्वना दे रहे हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद मौजी कलां पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतक के पिता के बयान दर्ज किए और शव को समाना के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. परिवार का कहना है कि यह हादसा खेत में मोटर चलाते समय बिजली का करंट लगने के कारण हुआ. इस दुखद घटना ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है, क्योंकि परिवार का इकलौता चिराग हमेशा के लिए बुझ गया.