Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबजलालाबाद DSP दफ्तर पर फायरिंग: 3-4 बाइकों पर आए युवक, 2 गिरफ्तार

जलालाबाद DSP दफ्तर पर फायरिंग: 3-4 बाइकों पर आए युवक, 2 गिरफ्तार

फाजिल्का जिले के जलालाबाद में पुलिस उप अधीक्षक (DSP) दफ्तर के बाहर फायरिंग हुई है. 3-4 बाइकों पर सवार कुछ युवक DSP दफ्तर की ओर आए और वहां फायरिंग की. इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 02 Oct 2026 08:13 AM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के फाजिल्का जिले के जलालाबाद में पुलिस उप अधीक्षक (DSP) दफ्तर के बाहर फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि 3-4 बाइकों पर सवार कुछ युवक लाल बत्ती चौक की तरफ से DSP दफ्तर की ओर आए और वहां फायरिंग की.

घटना के बाद कुछ युवक DSP दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए, जिन्हें पुलिस ने काबू कर लिया. सिटी जलालाबाद पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोना सिंह उर्फ सोनू निवासी अमीर खास और आकाश पुत्र परमजीत, थाना वैरोका क्षेत्र के रूप में हुई है. इनके कब्जे से एक अवैध .32 बोर पिस्टल बरामद की गई है.

रिलेटेड स्टोरी >>

पंजाब
पंजाब कांग्रेस चीफ पद 'छोड़ने' के बाद वडिंग की पहली प्रतिक्रिया, 'अपनों से...'
पंजाब कांग्रेस चीफ पद 'छोड़ने' के बाद वडिंग की पहली प्रतिक्रिया, 'अपनों से...'
पंजाब
LPU हिंसा पर अशोक मित्तल ने जताई चींता, बोले- पंजाब के खिलाफ बड़ी साजिश
LPU हिंसा पर अशोक मित्तल ने जताई चींता, बोले- पंजाब के खिलाफ बड़ी साजिश
पंजाब
पंजाब कांग्रेस चीफ से इस्तीफा पेश कर राजा वडिंग ने बदला अपना X Bio, अब क्या लिखा?
पंजाब कांग्रेस चीफ से इस्तीफा पेश कर राजा वडिंग ने बदला अपना X Bio, अब क्या लिखा?
पंजाब
राजा वडिंग के इस्तीफे के दावों के बीच हाईप्रोफाइल मुलाकात, रंधावा और खरगे में क्या हुई बात?
राजा वडिंग के इस्तीफे के दावों के बीच हाईप्रोफाइल मुलाकात, रंधावा और खरगे में क्या हुई बात?

पंजाब कांग्रेस चीफ पद 'छोड़ने' के बाद वडिंग की पहली प्रतिक्रिया, 'अपनों से...'

पुलिस ने मामले पर क्या कहा?

सिटी जलालाबाद थाना प्रभारी मोहित धवन ने बताया कि शाम को सूचना मिली थी कि लाल बत्ती चौक में 3-4 बाइकों पर कुछ युवक बैठे हैं और DSP दफ्तर की तरफ जा रहे हैं. इसके बाद फायरिंग की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवकों को काबू कर लिया. उन्होंने आगे बताया कि इस मामले में दो संदिग्धों,  सोना सिंह और आकाश को पकड़ लिया गया है. उनके पास से एक अवैध .32 बोर की पिस्तौल बरामद हुई. बाकी लोग मौके से भागने में कामयाब रहे. हालांकि, हमारी टीमें अलर्ट पर हैं, चेकपॉइंट बनाए गए हैं और दोनों से पूछताछ चल रही है."

कुछ आरोपी मौके से हुए फरार

स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) के अनुसार, एक फायर किए जाने की रिपोर्ट मिली थी, जबकि यह जांच की जा रही है कि फायरिंग किस पिस्टल से की गई. इस मामले में बाकी आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपी DSP दफ्तर के अंदर भी दाखिल हुए थे. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामले की जांच जारी है.

LPU हिंसा पर अशोक मित्तल ने जताई चींता, बोले- पंजाब के खिलाफ बड़ी साजिश

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 02 Oct 2026 08:13 AM (IST)
Tags :
Fazilka News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
पंजाब कांग्रेस चीफ पद 'छोड़ने' के बाद वडिंग की पहली प्रतिक्रिया, 'अपनों से...'
पंजाब कांग्रेस चीफ पद 'छोड़ने' के बाद वडिंग की पहली प्रतिक्रिया, 'अपनों से...'
पंजाब
LPU हिंसा पर अशोक मित्तल ने जताई चींता, बोले- पंजाब के खिलाफ बड़ी साजिश
LPU हिंसा पर अशोक मित्तल ने जताई चींता, बोले- पंजाब के खिलाफ बड़ी साजिश
पंजाब
पंजाब कांग्रेस चीफ से इस्तीफा पेश कर राजा वडिंग ने बदला अपना X Bio, अब क्या लिखा?
पंजाब कांग्रेस चीफ से इस्तीफा पेश कर राजा वडिंग ने बदला अपना X Bio, अब क्या लिखा?
पंजाब
राजा वडिंग के इस्तीफे के दावों के बीच हाईप्रोफाइल मुलाकात, रंधावा और खरगे में क्या हुई बात?
राजा वडिंग के इस्तीफे के दावों के बीच हाईप्रोफाइल मुलाकात, रंधावा और खरगे में क्या हुई बात?
Advertisement

वीडियोज

कॉकपिट में 'कसाई' पायलट...प्लेन क्रैश का 'टेरर प्लान' !
बिहार में बाढ़ का तांडव! बेघर हुए लाखों लोग...
SIR में 'गड़बड़' सॉफ्टवेयर का 'डेवलपर' कौन?
कैप्टन स्मिथ की पूरी कहानी!
फॉर्म 6 को लेकर विवाद क्यों? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NCPI ने ज्ञानेश कुमार के लिए मांगा भारत रत्न तो भड़के सांसद यूसुफ पठान, 'मुर्शिदाबाद में लोग...'
NCPI ने ज्ञानेश कुमार के लिए मांगा भारत रत्न तो भड़के सांसद यूसुफ पठान, 'मुर्शिदाबाद में लोग...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में बढ़ी गर्मी, अक्टूबर की शुरुआत चार साल में सबसे प्रदूषित, AQI पहुंचा 166
दिल्ली में बढ़ी गर्मी, अक्टूबर की शुरुआत चार साल में सबसे प्रदूषित
विश्व
'निष्पक्ष रहने के लिए...', पुतिन ने की PM मोदी की तारीफ, क्या-क्या कहा?
'निष्पक्ष रहने के लिए...', पुतिन ने की PM मोदी की तारीफ, क्या-क्या कहा?
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026 Day 14 Live Update: तीरंदाजी में बेटियों ने दिलाया भारत को 11वां गोल्ड, रच दिया इतिहास
LIVE: तीरंदाजी में बेटियों ने दिलाया भारत को 11वां गोल्ड, रच दिया इतिहास
बॉलीवुड
'बॉक्स ऑफिस पर रूल करेगी', 'दृश्यम 3' का आया फर्स्ट रिव्यू, जानें कैसी है अजय देवगन की फिल्म
'बॉक्स ऑफिस पर रूल करेगी', 'दृश्यम 3' का आया फर्स्ट रिव्यू, जानें कैसी है अजय देवगन की फिल्म
इंडिया
वोटर लिस्ट से कटे नाम क्या दोबारा जुड़ेंगे? EC का SIR हो चुके 20 राज्यों के लिए बड़ा कदम
वोटर लिस्ट से कटे नाम क्या दोबारा जुड़ेंगे? EC का SIR हो चुके 20 राज्यों के लिए बड़ा कदम
जनरल नॉलेज
इस देश में AI को चेहरा बेच मोटी कमाई कर रहे लोग, कितना सुरक्षित यह धंधा?
इस देश में AI को चेहरा बेच मोटी कमाई कर रहे लोग, कितना सुरक्षित यह धंधा?
टेक्नोलॉजी
पब्लिक Wi-Fi इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान
पब्लिक Wi-Fi इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget