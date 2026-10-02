जलालाबाद DSP दफ्तर पर फायरिंग: 3-4 बाइकों पर आए युवक, 2 गिरफ्तार

पंजाब के फाजिल्का जिले के जलालाबाद में पुलिस उप अधीक्षक (DSP) दफ्तर के बाहर फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि 3-4 बाइकों पर सवार कुछ युवक लाल बत्ती चौक की तरफ से DSP दफ्तर की ओर आए और वहां फायरिंग की.

घटना के बाद कुछ युवक DSP दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए, जिन्हें पुलिस ने काबू कर लिया. सिटी जलालाबाद पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोना सिंह उर्फ सोनू निवासी अमीर खास और आकाश पुत्र परमजीत, थाना वैरोका क्षेत्र के रूप में हुई है. इनके कब्जे से एक अवैध .32 बोर पिस्टल बरामद की गई है.

पंजाब कांग्रेस चीफ पद 'छोड़ने' के बाद वडिंग की पहली प्रतिक्रिया, 'अपनों से...'

पुलिस ने मामले पर क्या कहा?

सिटी जलालाबाद थाना प्रभारी मोहित धवन ने बताया कि शाम को सूचना मिली थी कि लाल बत्ती चौक में 3-4 बाइकों पर कुछ युवक बैठे हैं और DSP दफ्तर की तरफ जा रहे हैं. इसके बाद फायरिंग की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवकों को काबू कर लिया. उन्होंने आगे बताया कि इस मामले में दो संदिग्धों, सोना सिंह और आकाश को पकड़ लिया गया है. उनके पास से एक अवैध .32 बोर की पिस्तौल बरामद हुई. बाकी लोग मौके से भागने में कामयाब रहे. हालांकि, हमारी टीमें अलर्ट पर हैं, चेकपॉइंट बनाए गए हैं और दोनों से पूछताछ चल रही है."

ਡੀਐਸਪੀ ਦਫਤਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।



The SHO, Police Station City Jalalabad, provided an update regarding the action… pic.twitter.com/ZPYqj26wX9 — Fazilka Police (@FazilkaPolice) October 1, 2026

कुछ आरोपी मौके से हुए फरार

स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) के अनुसार, एक फायर किए जाने की रिपोर्ट मिली थी, जबकि यह जांच की जा रही है कि फायरिंग किस पिस्टल से की गई. इस मामले में बाकी आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपी DSP दफ्तर के अंदर भी दाखिल हुए थे. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामले की जांच जारी है.