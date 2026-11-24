पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन की चर्चा के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने दोनों दलों पर निशाना साधा है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की ओर से गठबंधन की घोषणा किए जाने की संभावना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने दोनों नेताओं को शुभकामनाएं तो दीं, लेकिन कहा कि पंजाब के पुराने मुद्दे अब भी जस के तस हैं.

परगट सिंह ने किसानों के साथ हुए व्यवहार, पंजाब के हितों और बादल परिवार की भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने इस गठबंधन को दिशाहीन और अवसरवादी राजनीति बताते हुए कहा कि वह इसे पूरी तरह खारिज करते हैं.

बीजेपी सरकार ने देश की संस्थाओं को कमजोर किया- परगट

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में पिछले 10 वर्षों से सत्ता में रही बीजेपी सरकार ने देश की संस्थाओं को कमजोर किया है और उससे पंजाब के लिए कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं है. परगट सिंह ने कहा कि अंतिम फैसला जनता को करना है और जनादेश का अधिकार लोगों के पास है.

कांग्रेस नेता ने कहा कि वह जनता के सामने अपनी बात पूरी ईमानदारी और विनम्रता से रखेंगे, जिसके बाद लोग खुद अपना फैसला लेंगे. साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार पंजाब में जनता का रुख केवल अकाली दल ही नहीं, बल्कि बीजेपी के खिलाफ भी है.