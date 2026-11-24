कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए हैं. उन्होंने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से पूछा है कि आखिर संसद का शीतकालीन सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? तिवारी ने कहा कि देश जानना चाहता है कि संसद का अगला सत्र कब आयोजित होगा. संसद के सत्र में हो रही देरी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है.

कांग्रेस नेता और पंजाब के चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से सवाल करते हुए कहा, "संसद का शीतकालीन सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? देश जानना चाहता है."

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तिवारी के इस सवाल के जरिए एक बार फिर संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया है. विपक्ष का कहना है कि संसद का सत्र समय पर बुलाया जाना चाहिए, ताकि देश से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हो सके.

पहले भी संसद सत्र में देरी पर उठा चुके हैं सवाल

यह पहली बार नहीं है जब मनीष तिवारी ने संसद के सत्र को लेकर सवाल उठाए हैं. इससे पहले भी उन्होंने संसद के सत्रों में हो रही देरी पर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था कि मानसून सत्र स्थगित हुए 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मानसून सत्र को औपचारिक रूप से प्रोरोग यानी सत्रावसान नहीं किया गया है.

Why is the winter session of Parliament not being summoned ? The Nation wants to know ? @KirenRijiju — Manish Tewari (@ManishTewari) November 24, 2026

शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान नहीं होने पर जताई चिंता

मनीष तिवारी ने शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान नहीं होने पर भी सवाल उठाए थे. उनका कहना था कि मानसून सत्र के बाद काफी समय बीत चुका है, लेकिन शीतकालीन सत्र को लेकर स्थिति साफ नहीं है.

अब एक बार फिर उन्होंने किरेन रिजिजू से सीधे सवाल पूछकर संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने की मांग उठाई है. इस मुद्दे पर सरकार की ओर से आने वाला जवाब अहम होगा.

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