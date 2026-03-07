फरीदकोट में दिल दहला देने वाली वारदात! बकरी चोरी का विरोध करने पर बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबफरीदकोट में दिल दहला देने वाली वारदात! बकरी चोरी का विरोध करने पर बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या

Faridkot News: फरीदकोट जिले की हरगोबिंदपुर बस्ती में बकरी चोरी का विरोध करने पर मेजर सिंह नाम के बुजुर्ग पर दो अज्ञात नौजवानों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल किया, जिससे उनकी मौत हो गई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 07 Mar 2026 06:51 PM (IST)
Faridkot Crime News: फरीदकोट जिले की हरगोबिंदपुर बस्ती में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां बकरी चोरी का विरोध करने पर एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान मेजर सिंह के रूप में हुई है. थाना सिटी 2 के एसएचओ इंस्पेक्टर सुखदर्शन शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. शव पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया जाएगा.

मृतक के पुत्र कंवरप्रीत सिंह के बयान के आधार पर पुलिस ने दो अज्ञात नौजवानों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. कंवरप्रीत सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके पिता मेजर सिंह शुक्रवार शाम करीब 6 बजे घर के बाहर बकरियां चरा रहे थे. इस दौरान दो अज्ञात नौजवान वहां पहुंचे और बकरियां चोरी करने की कोशिश करने लगे.

विरोध करने पर की गई बेरहमी

जब मेजर सिंह ने नौजवानों के बुरे इरादों का विरोध किया तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया. जानकारी के अनुसार, नौजवानों ने तेजधार हथियार से वार कर दिया. कंवरप्रीत सिंह ने बताया कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो आरोपी वहां से भाग गए. उसने अपने घायल पिता को तुरंत फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस घटना ने बस्ती में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है. 

पुलिस की कार्रवाई और जांच

एसएचओ सुखदर्शन शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. घटना स्थल और आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. पुलिस ने मृतक के परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए अभियान जारी रखा है.

Published at : 07 Mar 2026 06:51 PM (IST)
Faridkot News PUNJAB NEWS Elderly Man Murder Major Singh
Embed widget