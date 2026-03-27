Petrol-Diesel Crisis in Punjab: पंजाब में पेट्रोल और डीजल को लेकर अचानक हड़कंप मच गया है. अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध की खबरों के बीच लोगों में पैनिक फैल गया है, जिसके चलते कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं. खासकर जालंधर, अमृतसर और लुधियाना में हालात ज्यादा प्रभावित नजर आए.

जालंधर के बीएमसी चौक के पास एक पेट्रोल पंप पर तेल खत्म होने के कारण उसे बंद करना पड़ा. पेट्रोल पंप के सेल्समैन सुदर्शन सिंह के अनुसार, स्टॉक देर से आने के कारण करीब आधे घंटे पहले ही तेल खत्म हो गया था. इसी तरह अमृतसर में भी शुक्रवार सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में पेट्रोल पंपों पर पहुंचने लगे.

पेट्रोल-डीजल की कैन-ड्रम में बिक्री बंद

लुधियाना में स्थिति और ज्यादा सख्त दिखाई दी, जहां केवल गाड़ियों में ही पेट्रोल-डीजल भरने की अनुमति दी गई, जबकि कैन या ड्रम में बिक्री पर रोक लगा दी गई. भारत नगर चौक के पास स्थित एक पेट्रोल पंप को भी तेल खत्म होने के कारण बंद करना पड़ा. वहीं चंडीगढ़ में भी ड्रमों में डीजल की बिक्री बंद कर दी गई है, जबकि पठानकोट में फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है. यहां एक स्थानीय निवासी ने बताया कि लोग एहतियात के तौर पर ईंधन जमा कर रहे हैं.

अफवाहों से पेट्रोल-डीजल पंपों पर लगी भीड़

इस बीच निजी कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये और डीजल में 3 रुपये की बढ़ोतरी की है. हालांकि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों ने अभी तक कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. गुरुवार देर रात से ही अफवाहों के चलते अमृतसर, मोगा और जालंधर के पेट्रोल पंपों पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी. प्रशासन लोगों से यह अपील कर रहा है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यकतानुसार ही ईंधन को खरीदें.