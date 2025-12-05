Weather News: पंजाब और चंडीगढ़ में इस समय सर्दी अपने चरम पर है. सुबह और शाम ठंड काफी बढ़ गई है और कई जगहों पर धुंध भी छाई हुई है. मौसम विभाग ने आज पंजाब के 8 जिलों में कड़ाके की ठंड को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. पिछले 24 घंटों में राज्य के तापमान में 0.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से 1.6 डिग्री कम है.

फरीदकोट सबसे ज्यादा ठंडा जिला

फरीदकोट इस समय पंजाब का सबसे ठंडा इलाका बना हुआ है. यहां तापमान 3.2 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि जितना संभव हो घरों के अंदर रहें, खासकर बुजुर्ग और बच्चे.

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, 8 जिलों में ठंड की लहर

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तरी पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है. इससे हिमाचल और जम्मू-कश्मीर से आने वाली ठंडी हवाएं मौसम को और ठंडा बना रही हैं. आज फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिल्का, बठिंडा, मोगा, जालंधर और तरनतारन जिलों में ठंड की लहर चल रही है. इन जिलों में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री से 8.6 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है.

अगले 3 दिन मौसम में बड़ा बदलाव नहीं. मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक बारिश होने की संभावना नहीं है. मौसम पूरी तरह सूखा रहेगा. कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम धुंध पड़ सकती है. अगले 3 दिनों तक तापमान लगभग इसी स्तर पर बना रहेगा. हालांकि, कई इलाकों में ठंड का असर और तेज महसूस हो सकता है.

सर्दी के साथ प्रदूषण भी बढ़ा

हवा भी हुई खराब, कई शहरों में AQI 'खराब' श्रेणी में सर्दी के साथ प्रदूषण भी बढ़ गया है. पंजाब और चंडीगढ़ की हवा लगातार खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है. सुबह 7 बजे प्रमुख शहरों का AQI मंडी गोबिंदगढ़(253), चंडीगढ़ (217), अमृतसर (185), जालंधर (168), लुधियाना (159),खन्ना (131) और पटियाला (123) में रहा. रूपनगर और बठिंडा की हवा अपेक्षाकृत साफ रही है. कुल मिलाकर, पंजाब और चंडीगढ़ में ठंड और प्रदूषण दोनों बढ़ रहे हैं.