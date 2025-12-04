Punjab News: लुधियाना में बंद घर से लाखों की चोरी, 15 तोला सोना और नगदी गायब

Punjab News: पंजाब के लुधियाना में चोरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. न्यू राजगुरु नगर इलाके में आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं. हर रोज कोई न कोई घर चोरों का निशाना बन रहा है. ताजा घटना अमन पार्क के पास की है, जहां बंद घर को निशाना बनाकर चोरों ने लाखों रुपये का सामान उड़ा लिया. इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है और लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं.

दो दिन की गैरहाज़िरी में साफ कर गए पूरा घर

पीड़ित सुनील शर्मा अपने परिवार सहित दो दिन के लिए हिमाचल प्रदेश गए हुए थे. सुनील हिमाचल के रहने वाले हैं और लुधियाना में सीके बिरला ग्रुप में मैनेजर के पद पर काम करते हैं. जब वह परिवार के साथ घर लौटे तो उनका सामना एक दर्दनाक दृश्य से हुआ.

घर की खिड़की टूटी हुई थी और कमरे–कमरे में सामान बिखरा पड़ा था. अलमारी के ताले टूटे हुए थे और अंदर रखे लगभग 15 तोले सोने के गहने, 75,000 रुपये नकद और कई कीमती घड़ियां गायब थीं. सुनील के मुताबिक, यह उनकी जिंदगी भर की कमाई थी जिसे चोर चंद मिनटों में ले उड़े.

सीसीटीवी में कैद हुए चोर

चोरी का खुलासा तब हुआ जब पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई. इसमें साफ दिखाई दिया कि बाइक सवार तीन चोर इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं. उनके हाथों में दो बड़े बैग भी नजर आए, जिनमें चोरी किया गया सामान भरकर ले जाया गया.

इलाका निवासी इस घटना से सहमे हुए हैं. लोगों का कहना है कि लगातार चोरी की घटनाओं के बावजूद पुलिस गश्त नहीं बढ़ी है. इलाके में रात के समय कई जगहों पर अंधेरा रहता है और चोर इसी का फायदा उठाते हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

थाना सराभा नगर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. हालांकि, चोरों के बारे में कोई बड़ा सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है. सुनील शर्मा का कहना है कि पुलिस ने जल्द चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया है, लेकिन लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से उनका भरोसा कमजोर हो रहा है.