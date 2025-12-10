पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार (10 दिसंबर) को कहा कि हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे के दौरान निवेशकों का मिला भरपूर उत्साह प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में नया मील का पत्थर साबित होगा और इससे पंजाब को सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभारने में और तेजी आएगी.

जापान और दक्षिण कोरिया के दौरों के अपने अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पंजाब को दुनिया भर में उभरते हुए औद्योगिक केंद्र के रूप में पेश किया. उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करना और औद्योगिक विकास को गति देकर युवाओं के लिए रोज़गार के अधिक अवसर पैदा करना है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह ऐतिहासिक दौरा औद्योगिक विकास को तेज़ रफ्तार देने और उसे आवश्यक बल प्रदान करने में सहायक होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बैठक के दौरान जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर ओगावा काजूनोरी ने पंजाब के औद्योगिक और स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्टों की संभावनाओं की खोज में रुचि दिखाई. उन्होंने कहा कि वे जापानी कंपनियों के माध्यम से संभावित वित्तीय अवसरों पर तकनीकी विचार-विमर्श जारी रखने के लिए सहमत हुए हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि बैंक ने पंजाब निवेश सम्मेलन के निमंत्रण का भी स्वागत किया है और इसमें भाग लेने की इच्छा जताई.

सीएम मान ने आगे कहा कि आइसन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड के सी.ई.ओ. और ई.वी.पी. टोमोनोरी काई तथा टोरू नकाने ने भविष्य के निर्माण या अनुसंधान एवं विकास अवसरों के लिए पंजाब की संभावनाओं में सकारात्मक रुचि दिखाई. उन्होंने कहा कि यामाहा मोटर कंपनी लिमिटेड के ग्लोबल स्ट्रैटेजी मैनेजर और प्रोडक्ट प्लानिंग ग्रुप तनाका हिरोकी तथा सुजुकी मारी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अनुसंधान एवं विकास सहयोग और कौशल विकास पहलकदमियों में निवेश पर खुलकर चर्चा की. भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने प्रोग्रेसिव पंजाब निवेश सम्मेलन 2026 के निमंत्रण का भी स्वागत किया और पंजाब के निवेश-अनुकूल माहौल से जुड़े रहने में रुचि दिखाई.

उन्होंने ने कहा कि होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड के साथ बैठक में डिपार्टमेंट मैनेजर तत्सुओ नाकामुरा और आई.टी.ओ. कियोशी ने पंजाब में भारतीय साझेदारों के माध्यम से कंपोनेंट निर्माण की संभावनाएं तलाशने की बात कही. भगवंत सिंह मान ने कंपनी को पूर्ण सुविधा और नीतिगत सहायता का भरोसा दिया तथा उन्हें पंजाब निवेश सम्मेलन 2026 के लिए निमंत्रण दिया. उन्होंने कहा कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के दक्षिण एशिया विभाग के डायरेक्टर जनरल यामादा तत्सुओ ने तकनीकी सहयोग और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों, विशेष रूप से फसली विविधता में पंजाब की विकास पहलकदमियों का समर्थन करने में रुचि की पुष्टि की.

सीएम मान ने कहा कि जेआईसीए के साथ विचार-विमर्श शहरी बुनियादी ढांचे, जल प्रबंधन और कौशल विकास में संभावित सहयोग पर केंद्रित था. उन्होंने कहा कि जेआईसीए ने गहन भागीदारी और प्रोजेक्ट साझेदारी की खोज करने की इच्छा जताई. भगवंत सिंह मान ने कहा कि टोरे इंडस्ट्रीज के सीनियर वाइस प्रेज़ीडेंट हाजीमे इशी ने पंजाब के ऑटो और एयरोस्पेस सेक्टरों के लिए तकनीकी तथा टेक्सटाइल क्षेत्र में रुचि दिखाई.

उन्होंने ये भी कहा कि संसदीय उप-मंत्री (अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग) कोमोरी ताकुओ ने जापानी फर्मों को इन्वेस्ट पंजाब से जोड़ने के लिए समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई. उन्होंने कहा कि फुजित्सु लिमिटेड के टेक्नोलॉजी बिज़नेस मैनेजमेंट यूनिट के प्रमुख जूंगो ओकाई ने डिजिटल गवर्नेंस सॉल्यूशंस में रुचि दिखाई और भरोसा दिया कि वे भारत में भविष्य के प्रोजेक्टों के लिए मोहाली का चयन करेंगे. भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी जापान यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत एनईसी कॉर्पोरेशन के साथ बैठक से हुई. उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन ट्रेड डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मकोटो नोडा और मैनेजर मिहो हारा ने पंजाब की डिजिटल पहलकदमियों और औद्योगिक ऑटोमेशन अवसरों में रुचि दिखाई तथा कंपनी सहयोग के लिए पंजाब के आई.टी. इको-सिस्टम का मूल्यांकन करने पर सहमत हुई.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बाद में दिन में 250 से अधिक प्रतिभागियों, जिनमें जापानी उद्योग एवं व्यापारिक संस्थाओं के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे, ने टोक्यो रोड शो में भाग लिया. उन्होंने कहा कि डी.जी. जेट्रो इंडिया सुजुकी ताकाशी की मजबूत संस्थागत भागीदारी भारत-जापान आर्थिक संबंधों के लिए उच्च स्तरीय समर्थन को दर्शाती है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि हीरो मोटोकॉर्प (सुमितोमो और किरियू कॉर्पोरेशन), वर्धमान स्पेशल स्टील्स (आइची स्टील) और एक्सेल स्काउट द्वारा साझा किए गए अनुभवों ने पंजाब में सफल साझेदारियों की मिसाल पेश की.

सीएम भगवंत मान ने कहा कि सुमितोमो कॉर्पोरेशन और किरियू कॉर्पोरेशन के साथ मुलाकात में कंपनी के प्रतिनिधियों शोही योशिदा, योशितो मियाज़ाकी, टोमो टोज़ावा, हिरोकी यासुकावा और कितारू शिमिज़ु ने पंजाब में हीरो मोटोकॉर्प के साथ अपने मौजूदा सहयोग के माध्यम से सकारात्मक अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा कि वे भविष्य के प्रोजेक्टों के लिए पंजाब के औद्योगिक क्लस्टरों का मूल्यांकन करने, तकनीकी पहलकदमियों के लिए मोहाली पर विचार करने और पंजाब के साथ गहरे संबंधों का भरोसा देने पर सहमत हुए. भगवंत सिंह मान ने कहा कि टोपन होल्डिंग्स के साथ बैठक में कंपनी के प्रतिनिधियों सतोशी ओइया (प्रधान) और मासाहिको ताकेवाकी (प्रबंध निदेशक) ने औपचारिक रूप से 300-400 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के साथ अपनी पंजाब स्थित कंपनी का विस्तार करने में रुचि दिखाई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि टोपन और इन्वेस्ट पंजाब के बीच उद्योग की ज़रूरतों के अनुसार ‘स्किलिंग एक्सीलेंस सेंटर’ विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों और स्थानीय साझेदारों के साथ बैठक में लंबे समय की साझेदारी बनाने के लिए प्रवासी भारतीयों से रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया. भगवंत सिंह मान ने कहा कि निर्माण, तकनीक और सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों के नेतृत्व वाले निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी ज़ोर दिया गया.

उन्होंने ने कहा कि तीसरे दिन आईची स्टील के मुख्यालय में बैठक हुई जिसमें चेयरमैन फुजियोका ताकाहिरो और प्रेसिडेंट इतो तोशिओ ने सम्मेलन के निमंत्रण का स्वागत करते हुए मजबूत रिश्तों और व्यापक निवेश में रुचि व्यक्त की. उन्होंने कहा कि आईची स्टील और वर्धमान स्पेशल स्टील्स ने पंजाब में निवेश गतिविधियों का संयुक्त रूप से अध्ययन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 500 करोड़ रुपए के निवेश का मूल्यांकन शामिल है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि समझौते में आईची की ओर से तकनीकी सहयोग और वर्धमान की ओर से जमीन पर यूनिट की स्थापना व मंजूरियां शामिल हैं तथा राज्य सरकार ने पंजाब में मौजूदा जापानी कंपनियों को पूरा समर्थन और प्राथमिकता वाले विकास का आश्वासन दिया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यानमार होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड के साथ बैठक के दौरान सी.ओ.ओ. तेत्सुआ यामोटो, प्रेसिडेंट केमल शोशी और सी.एम.डी. वरुण खन्ना ने सोनालिका के साथ साझेदारी और क्लास प्लांट अधिग्रहण का हवाला देते हुए पंजाब में सकारात्मक अनुभव का विशेष रूप से वर्णन किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कृषि-तकनीक और सहायक क्षेत्रों में विस्तार के लिए प्रगतिशील योजनाएं भी साझा कीं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यानमार की भावी पहलों के लिए पूरा समर्थन और सुविधा का भरोसा दिया. भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे पंजाब में अनुसंधान एवं विकास स्थापना सहित गहरे संबंधों की खोज के लिए भी सहमत हुए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान दौरे के अंतिम दिन वे ओसाका में एयर वाटर इंक के प्रतिनिधियों से मिले थे, इस दौरान भारत एवं एशिया डिवीजन के प्रमुख केन शिमिजू और नाओकी ओई ने बायो-मीथेन और विशेष गैसों में अवसरों को स्वीकार करते हुए पंजाब के स्वच्छ ऊर्जा एवं औद्योगिक क्लस्टर में रुचि दिखाई. उन्होंने कहा कि वे सतत ऊर्जा और जल शोधन समाधानों सहित भविष्य के प्रोजेक्टों के लिए पंजाब में संभावनाएं तलाशने पर भी सहमत हुए. इसी तरह भगवंत सिंह मान ने कहा कि ओसाका चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक के दौरान प्रेसिडेंट यूची सेत्सुओ, डायरेक्टर ताकायोशी यानेगोरो, मैनेजर इंटरनेशनल डिवीजन केंटारो नागाओ ने पंजाब प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और भारत-जापान व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने में गहरी रुचि व्यक्त की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओ.सी.सी.आई. में भारत से संबंधित गतिविधियों के लिए नागाओ केंद्र बिंदु होगा. उन्होंने कहा कि ओ.सी.सी.आई. ने जापानी कंपनियों में भारत के साथ व्यापार करने और भारतीय प्रतिभा प्राप्त करने में बढ़ती रुचि को स्वीकार किया तथा साथ ही जापान में भारतीय निवेश का भी स्वागत किया. उन्होंने कहा कि वे इन्वेस्ट पंजाब के साथ निकट समन्वय बनाए रखने और संरचनात्मक सहयोग की खोज करने पर सहमत हुए. भगवंत सिंह मान ने कहा कि टोकुशिमा आक्शन मार्केट एंड ग्लोबल वेंचर कंपनी लिमिटेड के साथ बैठक में सी.ई.ओ. एवं प्रेसिडेंट योशिहिसा अराई ने कृषि मंडी विकास परियोजनाओं के लिए पंजाब में संभावनाएं तलाशने में रुचि व्यक्त की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे आक्शन सिस्टम और कृषि-लॉजिस्टिक्स में तकनीक के आदान-प्रदान तथा संयुक्त उद्यमों के अवसरों के मूल्यांकन पर भी सहमत हुए. उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों और स्थानीय साझेदारों के साथ सामुदायिक मिलन के दौरान लंबी अवधि की साझेदारी बनाने के लिए प्रवासियों से संबंध मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया. भगवंत सिंह मान ने कहा कि बैठक के दौरान निर्माण, तकनीक और सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रवासी नेतृत्व वाले निवेश को भी प्रोत्साहित किया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओसाका रोड शो में ओसाका क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और डी.जी. जेट्रो, ओसाका प्रीफेक्चरल गवर्नमेंट और एम.ई.टी.आई. कांसाई से मजबूत संस्थागत साझेदारी में गहरी रुचि दिखाई. उन्होंने कहा कि 80 से अधिक डेलीगेट्स ने रोड शो में हिस्सा लिया, जिससे भविष्य के निवेश की संभावना मजबूत हुई. भगवंत सिंह मान ने कहा कि कोरिया गणराज्य की यात्रा सियोल में भारतीय दूतावास के राजदूत गौरंगलाल दास से मुलाकात से शुरू हुई, इस दौरान उन्होंने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक एवं तकनीकी साझेदारी के लिए पंजाब का रोडमैप साझा किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश और सहयोग के कई क्षेत्रों में अवसरों पर भी जोर दिया गया. भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने उत्तरी भारत में वैश्विक कारोबार के लिए प्रतिस्पर्धी और रणनीतिक स्थान के रूप में पंजाब की स्थिति को मजबूती से प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि इसके बाद सियोल में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की गई जिसमें पंजाबी समुदाय ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और पंजाब की वैश्विक पहुंच पर गर्व व्यक्त किया.

मुख्यमंत्री ने दक्षिण कोरिया के निवेशकों तक पंजाब को प्रोत्साहित करने में प्रवासी भारतीयों से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त की गई. उन्होंने कहा कि डाइवू ई एंड सी के साथ बैठक के दौरान चेयरमैन जांग वोन-जू, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रयू यंग-मिन, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बाएक इंसू, टीम लीडर किम हो-जून और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर किम डे-यॉन ने पंजाब की विकास योजनाओं और अवसरों में रुचि दिखाई. भगवंत सिंह मान ने कहा कि दोनों पक्षों ने बुनियादी ढांचे के विकास और औद्योगिक आधुनिकीकरण को तेज करने के लिए वैश्विक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जी.एस. ई.एन.सी. के साथ बैठक के दौरान कंपनी के प्रतिनिधियों, जिनमें वाइस प्रेसिडेंट यांग हा रयू (डैनियल) और मैनेजर किम जिन-वूक शामिल हैं, ने ई.पी.सी., नवीकरणीय ऊर्जा और भारत में चल रहे प्रोजेक्टों (सौर, पवन, बैटरी स्टोरेज) में विशेषज्ञता दिखाई. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने तकनीकी हस्तांतरण पर चर्चा के अलावा बायोमास और बैटरी स्टोरेज लागत में चुनौतियों को भी उजागर किया. भगवंत सिंह मान ने कहा कि दक्षिण कोरिया दौरे की एक और महत्वपूर्ण विशेषता नोंगशिम के साथ मुलाकात थी जिसमें कंपनी ने भारत को प्राथमिकता वाले बाजार के रूप में स्वीकार किया और भविष्य के विस्तार के लिए पंजाब में रुचि दिखाई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स शेयर पॉलिसी के अनुसार पंजाब में निर्माण यूनिट का मूल्यांकन करना शामिल है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने कारोबार करने की सुगमता के बारे में कानूनी फर्मों से भी बैठकें की और गोलमेज में दक्षिण कोरिया की प्रमुख संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 42 से अधिक डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया, जिनमें शीर्ष कानूनी फर्में और उद्योग संघ शामिल थे. उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया के उद्योग जगत के नेताओं ने उत्तरी भारत के लिए पंजाब में निर्माण तथा अनुसंधान एवं विकास हब के रूप में संभावनाएं तलाशने में गहरी रुचि दिखाई.

उन्होंने कहा कि उसी दिन उन्होंने पैंगयो टेक्नो वैली का भी दौरा किया जहां अधिकारियों ने पैंगयो के अनूठे मॉडल और एक्सेलेरेटर कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि संरचनात्मक कार्यक्रमों, स्पेशल टेस्ट बेड और प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन पद्धतियों का निरीक्षण किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि मोहाली में स्टार्टअप, अनुसंधान एवं विकास तथा कुशल रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ढांचे को लागू करने की संभावना तलाशी जाएगी. भगवंत सिंह मान ने कहा कि कोरिया डिस्प्ले इंडस्ट्री एसोसिएशन (के.डी.आई.ए.) के साथ बैठक के दौरान एसोसिएशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और डिस्प्ले-टेक्नोलॉजी इको-सिस्टम विकसित करने में पंजाब की रुचि की सराहना की.

भगवंत मान ने कहा कि सियोल में तीसरे दिन पंजाब निवेश रोड शो हुआ जिसमें भारतीय राजदूत ने पंजाब की सक्रिय निवेश पहल की सराहना की और भारत-कोरिया औद्योगिक सहयोग के लिए दूतावास के समर्थन को जारी रखने का भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि सुंजिन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने मोहाली और चंडीगढ़ की उत्कृष्ट जीवन गुणवत्ता की प्रशंसा की और इन्वेस्ट पंजाब की पेशेवर दृष्टिकोण की सराहना की. भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस रोड शो में प्रमुख कोरियाई और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें ब्लूमबर्ग, ब्रिक्स इंडिया ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, किम एंड चांग, शिन एंड किम एल.एल.सी., कोट्रा, देयांग कॉर्पोरेशन, गावोन इंटरनेशनल, टैगहाइव, पंजाबी एसोसिएशन ऑफ कोरिया आदि शामिल थे, जो पंजाब के साथ मजबूत संस्थागत रुचि का प्रदर्शन करते हैं.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सियोल बिजनेस एजेंसी (एस.बी.ए.) के साथ बैठक में साझेदारों ने सियोल की तकनीकी शक्तियों और पंजाब के उभरते आई.टी., इलेक्ट्रॉनिक्स तथा स्टार्टअप इको-सिस्टम के बीच मजबूत पूरकता को स्वीकार किया. इसी तरह उन्होंने कहा कि कोरिया नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी (के.एन.एस.यू.) ने पंजाब दौरे के दौरान खेलों की विशेष प्रशिक्षण और शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के लिए समझौतों में गहरी रुचि दिखाई. भगवंत सिंह मान ने कहा कि के.एन.एस.यू. ने प्रस्तावों का स्वागत किया है और पंजाब के मजबूत खेल प्रदर्शन को मान्यता दी. भगवंत सिंह मान ने बताया कि के.एन.एस.यू. को खेल राजधानी के रूप में प्रसिद्ध जालंधर के दौरे का निमंत्रण दिया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सियोल में टूरिज्म रोड शो को भी भरपूर प्रोत्साहन मिला क्योंकि विभिन्न टूर ऑपरेटरों के 10 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया और राज्य की पर्यटन संभावनाएं तलाशने में गहरी रुचि दिखाई. उन्होंने कहा कि सुंजिन के साथ मुलाकात में कंपनी ने पंजाब में अपनी पशु चारा क्षमता विस्तार का इरादा जताया और राज्य में पोल्ट्री तथा डेयरी कारोबार स्थापित करने की योजनाएं भी साझा की. भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य के मुखिया होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वे लोगों को उनके द्वारा की गई बैठकों और इन विचार-विमर्श के परिणामों की जानकारी दें.

सीएम मान ने कहा कि जापानी और दक्षिण कोरियाई लोगों के पास उच्च-स्तरीय तकनीक है लेकिन पंजाब के पास सबसे नवोन्मेषी और मेहनती प्रतिभा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन तकनीक और प्रतिभा के बीच समन्वय का मार्ग प्रशस्त करेगा. भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप पंजाब देश और दुनिया में अग्रणी राज्य बनेगा. इस अवसर पर मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. रवि भगत और अन्य भी उपस्थित थे.