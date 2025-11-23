हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
चंडीगढ़ पर अधिकार की लड़ाई तेज, केंद्र सरकार पर भड़के केजरीवाल, कहा- 'ये पंजाब की पहचान पर हमला'

चंडीगढ़ पर अधिकार की लड़ाई तेज, केंद्र सरकार पर भड़के केजरीवाल, कहा- 'ये पंजाब की पहचान पर हमला'

Punjab News: चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर CM भगवत मान के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए इसे पंजाब की पहचान और अधिकारों पर सीधा हमला बताया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 23 Nov 2025 01:16 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब और चंडीगढ़ को लेकर चल रही दशकों पुरानी बहस एक बार फिर उफान पर है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के बयान के बाद अब आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी खुलकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. केजरीवाल ने इसे सिर्फ प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि पंजाब की आत्मा पर हमला करार दिया है.

अरविंद केजरीवाल ने CM का किया समर्थन

अरविंद केजरीवाल ने भी X पर लंबा पोस्ट लिखते हुए साफ कहा कि केंद्र सरकार संविधान संशोधन के नाम पर चंडीगढ़ को पंजाब से छीनने की कोशिश कर रही है. उन्होंने लिखा, “BJP की केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश किसी साधारण कदम का हिस्सा नहीं, बल्कि पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है."

उन्होंने आगे लिखा, "फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियाँ उड़ाकर पंजाबियों के हक छीनने की यह मानसिकता बेहद खतरनाक है. जिस पंजाब ने देश की सुरक्षा, अनाज, पानी और इंसानियत के लिए हमेशा बलिदान दिया, आज उसी पंजाब को उसके अपने हिस्से से वंचित किया जा रहा है. ये केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि ये पंजाब की आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा है. इतिहास गवाह है कि पंजाबियों ने कभी किसी तानाशाही के सामने सिर नहीं झुकाया. पंजाब आज भी नहीं झुकेगा. चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का रहेगा.”

केजरीवाल ने इस मुद्दे को सिर्फ़ पंजाब बनाम केंद्र नहीं, बल्कि संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए एक बड़े संवैधानिक संघर्ष का रूप दे दिया है. वह इसे देश की फेडरल स्ट्रक्चर की जड़ें कमजोर करने की कोशिश मान रहे हैं.

'चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक'

मुख्यमंत्री भगवत मान ने कल X पर लिखा था कि केंद्र सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में जो संविधान के 131वें संशोधन बिल ला रही है, वह पंजाब के हितों के खिलाफ है.

उन्होंने लिखा, “संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में केन्द्र सरकार द्वारा लाए जा रहे प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) बिल का पंजाब सरकार कड़ा विरोध करते हैं. यह संशोधन पंजाब के हितों के विरुद्ध है."

उन्होंने कहा, हम केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के विरुद्ध रची जा रही साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे. हमारे पंजाब के गाँवों को उजाड़कर बने चंडीगढ़ पर सिर्फ़ पंजाब का हक है. हम अपना हक यूँ ही जाने नहीं देंगे. इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, हम उठाएँगे.”

चंडीगढ़ पंजाब का अभिन्न हिस्सा

प्रस्तावित 131 वें संविधान संशोधन पर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का कहना है कि चंडीगढ़ पंजाब का अभिन्न हिस्सा है और पंजाब बीजेपी पंजाब के हितों के साथ खड़ी है. चाहे पंजाब के पानी का मुद्दा हो या फिर चंडीगढ़ का. जो भी भ्रम की स्थिति बनी है उसे केंद्र सरकार से बता करके सुलझाया जाएगा. पंजाबी होने के नाते हमारे लिए पंजाब सबसे पहले है.

Published at : 23 Nov 2025 01:16 PM (IST)
PUnjab Government Chandigarh News PUNJAB NEWS
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget