पंजाब में विजिलेंस ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, बटाला नगर निगम आयुक्त रिश्वत लेते गिरफ्तार
Punjab: पंजाब के बटाला में नगर निगम आयुक्त को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते सतर्कता ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया. छापेमारी में 13.50 लाख रुपये की बेनामी राशि भी बरामद हुई, मामले की जांच जारी है.
पंजाब के बटाला से बड़ी खबर सामने आई है. यहां सतर्कता ब्यूरो ने शनिवार को नगर निगम के आयुक्त विक्रमजीत सिंह पैंथे को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. नगर निगम आयुक्त की गिरफ्तारी के बाद प्रशासनिक हमले में हलचल मच गई. बाद में उनके आवास की तलाशी के दौरान 13.50 लाख रुपये की बेनामी रकम बरामद हुई.
ठेके के बिलों के भुगतान में रिश्वत की मांग का आरोप
ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता को नगर निगम में सड़कों की मरम्मत का ठेका मिला था, जिसके भुगतान के लिए 3,72,852 रुपये के दो बिल जमा किए गए थे. शिकायतकर्ता ने कमिश्नर से मुलाकात की, जिन्होंने बिल पास करने के लिए 10 प्रतिशत कमीशन देने को कहा.कमिश्नर ने बताया कि शिकायतकर्ता ने बटाला शहर में एक लाइट एंड साउंड शो समेत कुछ अन्य काम भी किए थे, जिसका 1,81,543 रुपये का बिल बकाया था. ब्यूरो प्रवक्ता ने बताया कि इस तरह कुल लगभग 5,54,395 रुपये का भुगतान बकाया था.
जाल बिछाकर रंगे हाथों गिरफ्तारी
ब्यूरो प्रवक्ता ने बताया कि इन बिलों के भुगतान के संबंध में उन्होंने एसडीओ रोहित उप्पल से मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि कमिश्नर के आदेशों का पालन करना होगा और शिकायतकर्ता को राशि जारी करने के लिए रिश्वत के रूप में 9 प्रतिशत कमीशन देना होगा. लेकिन शिकायतकर्ता रिश्वत देकर अपना काम नहीं करवाना चाहता था.शिकायतकर्ता ने इस मामले की शिकायत सतर्कता ब्यूरो से की. शिकायतकर्ता की सूचना पर कार्रवाई करते हुए, सतर्कता ब्यूरो ने गुरदासपुर स्थित अपने कार्यालय में उसका बयान दर्ज किया.
आरोपों की पुष्टि के बाद ब्यूरो ने जाल बिछाया और अपने दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में पंथे को शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.अमृतसर रेंज के सतर्कता ब्यूरो थाने में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. सतर्कता ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी को रविवार को अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की जांच जारी है.
