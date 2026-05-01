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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब विधानसभा में राघव चड्ढा का जिक्र कर CM भगवंत मान का निशाना, 'चाय और समोसे का...'

पंजाब विधानसभा में राघव चड्ढा का जिक्र कर CM भगवंत मान का निशाना, 'चाय और समोसे का...'

Bhagwant Mann News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बाबा साहब भीम राव आंबेडकर ने जो संविधान लिखा वो आज देश में तार-तार हो रहा है. जगह-जगह लोकतंत्र की हत्या हो रही है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 01 May 2026 07:39 PM (IST)
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पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने विश्वास प्रस्ताव लाया जो सर्वसम्मति से पास हो गया. अपने संबोधन में सदन में सीएम भगवंत मान ने आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा का जिक्र किया और निशाना साधा. उन्होंने राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि चाय और समोसे का मेल हो गया.

दरअसल, राघव चड्ढा ने समोसे का मुद्दा राज्यसभा में उठाया था. पीएम नरेंद्र मोदी और राघव चड्ढा पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि चाय और समोसे का मेल हो गया है. सीएम ने कहा कि हमने पार्टी को खून-पसीने से बनाया है. अरविंद केजरीवाल के लिए चट्टान बनकर खड़े हैं. इस पार्टी के लिए जान भी हाजिर है.

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जगह-जगह लोकतंत्र की हत्या हो रही- भगवंत मान

सीएम मान ने कहा कि बाबा साहब भीम राव आंबेडकर ने जो संविधान लिखा वो आज देश में तार-तार हो रहा है. जगह-जगह लोकतंत्र की हत्या हो रही है. कहीं वोट काटे जा रहे हैं तो कहीं जाली वोट बनाए जा रहे हैं. ईडी के छापे, किसी को डराया और लालच दिया जा रहा है.

बीजेपी के पास अपने लोग नहीं हैं- भगवंत मान

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि बीजेपी के पास अपने लोग नहीं हैं. ये खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं लेकिन इनके पास लड़ने के लिए लोग नहीं हैं. धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल, विनोद खन्ना, परेश रावल, हंसराज हंस और अरुण गोविल जैसे लोग हैं. इस वक्त में भी 240 में 125 सांसद कांग्रेस से गए हुए हैं. उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस की नालायकी है कि उन्हें जाने दिया.

पंजाब में सरकार के पक्ष में पारित हुआ विश्वासमत

पंजाब विधानसभा में सरकार के पक्ष में विश्वासमत सर्वसम्मत्ति से पारित हुआ. कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल के विधायक सदन में मौजूद नहीं थे. कुल 94 विधायकों में आम आदमी पार्टी के 88 विधायक आज सदन में मौजूद रहे. 

विधायक जो गैरहाजिर रहे 

1. कुंवर विजय प्रताप (Already Suspended From AAP)

2 . लालजीत भुल्लर (जेल में है)

3 . हरमीत सिंह पठानमाजरा (जेल में है) 

4 . दवेंद्र जीत सिंह लाडी धौंस, बीमारी के चलते अब्सेंट थे 

5 . मनजिंदर सिंह लालपुरा 

6 . जसविंदर सिंह अटारी

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 01 May 2026 07:39 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha Bhagwant Mann Punjab News AAP
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