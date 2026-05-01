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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Politics: 'राघव चड्ढा के जरिए BJP...' पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन के दौरान राजा वड़िंग का बड़ा दावा

Punjab Politics: 'राघव चड्ढा के जरिए BJP...' पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन के दौरान राजा वड़िंग का बड़ा दावा

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग ने राज्य में सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है. इस दौरान उन्होंने राघव चड्ढा का नाम भी लिया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 01 May 2026 04:29 PM (IST)
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पंजाब सरकार द्वारा एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाने पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने बड़ा दावा किया है. बीते महीने 24 अप्रैल को राघव चड्ढा, संदीप पाठक समेत 5 अन्य सांसदों के आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अटकलें लग रहीं हैं कि कई विधायक उनके साथ बीजेपी में जा सकते हैं. 

इन सबके बीच सांसद अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक के जरिए आम आदमी पार्टी के कई विधायक, बीजेपी के टच में हैं. कुछ न  कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है. 

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और बढ़ाइए मजदूरी- अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग

इसके साथ ही अमरिंदर ने राज्य में मजदूरों की न्यूनमत मजदूरी को 15 फीसदी और बढ़ाए जाने पर कहा किचार साल बाद क्या इन्हें अचानक मजदूरों की याद आ गई? जबकि हर छह महीने में मजदूरों की सैलरी पर चर्चा होनी चाहिए-उसे बढ़ाया जाए या नहीं. आज पंजाब में मजदूरी दर कम है, और इस श्रमिक दिवस पर मैं मांग करता हूं कि इसे बढ़ाया जाए.

उन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन पाने वाले मजदूरों की मांग 700 रुपये प्रतिदिन है. यह चर्चा केवल श्रमिक दिवस के लिए बुलाई गई बताई जा रही है, लेकिन इसका असली मकसद कुछ और है-भविष्य में अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाना.'

Published at : 01 May 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
Congress AAP Punjab News Raghav Chadha Punjab Politics
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