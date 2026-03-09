सावधान! बच्चों की फेवरेट डिश छीन रही सांसें? मोमोज-चाप खाकर सोए भाई-बहन, रात में हो गई मौत

TarnTaran News: पंजाब के तरनतारन में एक ही परिवार के दो बच्चों की रहस्यमय मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा है कि छह और नौ साल के भाई-बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई थी. परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन दोनों बच्चों की मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

मृत बच्चों की पहचान 6 साल आरव और उसकी 9 साल की बहन दानिका के रूप में हुई है. दोनों अपने माता-पिता के इकलौते बच्चे थे. बताया जाता है कि शनिवार शाम तक परिवार में सब कुछ नॉर्मल था और बच्चे पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन रात होते-होते स्थिति अचानक बदल गई.

मोमोज और चाप खाने के बाद बिगड़ी तबीयत

जानकारी के मुताबिक, बच्चों के पिता 40 वर्षीय विशाल उनके जिद करने पर एक रेहड़ी से मोमोज और चाप लेकर आए थे. दोनों बच्चों ने रात करीब 8 बजे घर पर यह खाना खाया. इसके लगभग दो घंटे बाद, यानी रात करीब 10 बजे के आसपास, दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. उन्हें उल्टी और बेचैनी की शिकायत हुई, जिसके बाद परिवार उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गया.

अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चों का इलाज शुरू किया, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई. तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी.

इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. बताया जा रहा है कि करीब 10 दिन पहले ही आरव का जन्मदिन मनाया गया था और घर में खुशियों का माहौल था. अब अचानक दोनों बच्चों की मौत से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस हर पहलू से कर रही जांच

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की मौत के असली कारण का पता लगाने के लिए हर पहलू की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, डॉक्टरों की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बच्चों की मौत का कारण क्या था. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.