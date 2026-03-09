Punjab And Chandigarh Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में इन दिनों गर्मी असर काफी तर्जी से बढ़ता जा रहा है. आज 9 मार्च को मौसम शुष्क रहने की संभावना है और दिनभर तेज धूप रहने की उम्मीद जताई हई है. मौसम विभाग के मुताबिक 14 मार्च तक बारिश की कोई संभावना नहीं है. पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान करीब 0.3 डिग्री बढ़ा है.

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार तापमान सामान्य से करीब छह डिग्री अधिक पहुंच गया है. फरीदकोट में सबसे अधिक तापमान 33.5 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं रविवार को कुछ स्थानों पर अचानक घनी धुंध भी देखने को मिली, जिससे अमृतसर में दृश्यता शून्य डिग्री तक पहुंच गई.

पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म

मौसम विभाग के अनुसार पहले सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अब इस क्षेत्र से आगे निकाल चुका है. इसके कारण फिलहाल पंजाब और चंडीगढ़ के मौसम पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है. आने वाले दिनों में मौसम ज्यादातर साफ और शुष्क रहने की उम्मीद है. एक्सपर्टों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. हालांकि इसके बाद तापमान में हल्की गिरावट भी देखने को मिल सकती है.

तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव संभव

इसके बाद, अगले तीन दिनों में यह तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक घट सकता है. फिलहाल पूरे राज्य में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने का अनुमान है और बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं की गई है. राज्य के सभी जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 15.7 से 18.7 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है.

चार दिनों के लिए शुष्क मौसम की संभावना

मौसम विभाग के निदेशक सुरिंदर पाल ने बताया कि राज्य में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है. इस दौरान अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 1-2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. इसके बाद तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है. विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 5-7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की उम्मीद है.