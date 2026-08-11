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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब चुनाव 2027: इंदिरा गांधी के हत्यारे के बेटे को टिकट, इस पार्टी से लड़ेगा चुनाव

पंजाब चुनाव 2027: इंदिरा गांधी के हत्यारे के बेटे को टिकट, इस पार्टी से लड़ेगा चुनाव

Punjab Assembly Election 2027: अकाली दल वारिस पंजाब दे ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सतवंत सिंह को बस्सी पठाना सीट से उम्मीदवार बनाया है. सतवंत इंदिरा गांधी के हत्यारे के बेटे हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 11 Aug 2026 11:05 AM (IST)
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पंजाब विधानसभा 2027 को लेकर अभी से अलग-अलग राजनीतिक दल अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं. इस बीच बस्सी पठाना सीट सियासी चर्चा का केंद्र बन गई है. इस सीट को लेकर कई पंथिक नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है. इस बीच अकाली दल वारिस पंजाब दे (ADWPD) ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए इस सीट से एक ऐसे शख्स को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है, जो अब चर्चा का विषय बन गया है.

इस उम्मीदवार का नाम सतवंत सिंह है, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दोषी केहर सिंह के बेटे हैं. ADWPD ने सोमवार (10 अगस्त) को घोषणा की कि वो सतवंत सिंह को बस्सी पठाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया है. 

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क्यों बनाया उम्मीदवार?

इस उम्मीदवारी की घोषणा अमृतसर में सांसद सरबजीत सिंह खालसा की अगुवाई में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरसेम सिंह ने की है. अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के कार्यकारी अध्यक्ष तरसेम सिंह जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के पिता हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन परिवारों के सम्मान में है, जिन्होंने पंथ और पंजाब के लिए बलिदान दिया. 

एक्स पर पोस्ट कर भी दी जानकारी

इसके अलावा पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी इसकी जानकारी साझा की है. पार्टी ने लिखा, 'पार्टी ने शहीद भाई केहर सिंह के बेटे भाई सतवंत सिंह को बस्सी पठाना से अपना उम्मीदवार घोषित किया है. यह कार्यक्रम मुख्य रूप से शहीद भाई केहर सिंह के बड़े बेटे भाई रंजीत सिंह, उनके पोते भाई पूरू राज सिंह, भाई सुखविंदर सिंह अगवान, एस. प्रगट सिंह और भाई अमरजीत सिंह वंछिरी भी मौजूद थे.'

कौन है सतवंत सिंह?

बता दें कि सतवंत सिंह (61) केहर सिंह के बेटे हैं.  केहर सिंह को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में फांसी की सजा हुई थी. सतवंत सिंह बैंक के रिटायर्ड अधिकारी हैं और वो पहली बार राजनीति में कदम रखेंगे. यदि उम्मीदवारी में आगे कोई बदलाव नहीं हुआ तो अगले साल वो  फतेहगढ़ साहिब जिले की बस्सी पठाना सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 11 Aug 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Indira Gandhi Bassi Pathana PUNJAB NEWS Akali Dal Waris Punjab De Punjab Poll 2027
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