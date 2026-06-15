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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Election 2027: पंजाब चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा- 'किसी भी कीमत पर...'

Punjab Election 2027: पंजाब चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा- 'किसी भी कीमत पर...'

Punjab Assembly Election 2027: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लोगों से 2027 के विधानसभा चुनावों में भगवंत मान को फिर से पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने की अपील की.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 15 Jun 2026 09:26 AM (IST)
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  • केजरीवाल ने रोड शो कर निगम चुनाव जीत पर मतदाताओं का आभार जताया.

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लोगों से 2027 के विधानसभा चुनावों में भगवंत मान को फिर से पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि राज्य को आप सरकार द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देना चाहिए.

हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों में पार्टी की जीत का जश्न मनाने के लिए मोहाली में आयोजित एक धन्यवाद रोड शो के दौरान केजरीवाल ने ये बातें कहीं. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि AAP सरकार को जनता से मिला भारी समर्थन सरकार के कामकाज से लोगों की संतुष्टि को दर्शाता है. 

पंजाब चुनाव में कौन होगा AAP का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? केजरीवाल ने CM मान के सामने किया ऐलान

मान को दोबारा CM बनाने की अपील

उन्होंने अगले चुनाव के लिए समर्थन की अपील करते हुए जनता से कहा, "अब हमारे पास केवल एक ही काम बचा है. हमने पिछले  पांच साल में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है. हमें मान को फिर से मुख्यमंत्री बनाना होगा ताकि पंजाब की तरक्की बिना रुके जारी रहे." इस दौरान केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब के इतिहास में किसी भी सरकार को अपना कार्यकाल लगभग पूरा करने के बाद जनता का इतना प्यार नहीं मिला.

पिछली सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन पार्टियों ने अपनी नीतियों और कामकाज में नाकामी की वजह से सत्ता में आने के कुछ ही सालों में जनता का भरोसा खो दिया था. 

पिछली सरकारों पर साधा निशाना

केजरीवाल ने कहा, "शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस के शासनकाल के दौरान पंजाब को बर्बादी की ओर धकेल दिया गया था, पूरे राज्य में उस वक्त मादक पदार्थ फैला था." उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मान ने पंजाब को उस कठिन दौर से बाहर निकालने और उसे फिर से प्रगति की राह पर ले जाने के लिए अथक प्रयास किए हैं. केजरीवाल ने लोगों से इस बदलाव को और मजबूत करने का आग्रह करते हुए कहा कि पंजाब को मान सरकार द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देना चाहिए.

केजरीवाल ने इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से प्रचार करने का आग्रह किया. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सरकार के कामों के बारे में जागरूकता फैलाएं और अगले विधानसभा चुनावों में AAP के लिए निर्णायक जनादेश सुनिश्चित करें.

 

 

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Published at : 15 Jun 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
AAP ARVIND KEJRIWAL PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN Punjab ElectioN 2027
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