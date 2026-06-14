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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: लुधियाना में रिश्ते हुए शर्मसार! जीजा ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किया शोषण

Punjab: लुधियाना में रिश्ते हुए शर्मसार! जीजा ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किया शोषण

Ludhiana Crime News: पंजाब के लुधियाना में महिला ने जीजा पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने, जबरन संबंध बनाने और गर्भपात कराने का आरोप लगाया.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 14 Jun 2026 06:21 PM (IST)
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Punjab Sexual Exploitation Case: पंजाब के लुधियाना से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने जीजा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने नहाते समय अश्लील वीडियो बना ली और उसे वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक ब्लैकमेल करता रहा.

आरोप है कि वीडियो के जरिए दबाव बनाकर आरोपी ने कई बार उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि महिला के गर्भवती होने पर आरोपी ने कथित तौर पर दवाई देकर उसका गर्भपात भी करा दिया. शिकायत मिलने के बाद जमालपुर पुलिस थाना ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह जुलाई 2024 में अपनी बहन के घर लुधियाना रहने के लिए आई थी. इस दौरान उसकी बहन के पति अमरजीत कुमार ने कथित तौर पर उसकी नहाते समय अश्लील वीडियो बना ली.

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महिला का आरोप है कि अमरजीत ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया और उसका शोषण किया. पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और किसी को भी इस बारे में बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.

गर्भपात और मारपीट का भी आरोप

महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि लगातार जबरन संबंध बनाने के कारण वह गर्भवती हो गई थी. इसके बाद आरोपी ने उसे दवाई खिलाकर गर्भपात करवा दिया. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ कई बार मारपीट भी की और लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा.

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान अमरजीत कुमार के रूप में हुई है, जो बिहार के भोजपुर जिले का रहने वाला है. शिकायतकर्ता भी मूल रूप से उसी गांव की रहने वाली है और इस समय रोहतक में रह रही है.

थाना जमालपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोषी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जांच के आधार पर अगली कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 14 Jun 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Ludhiana News PUNJAB NEWS Sexual Exploitation Case
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