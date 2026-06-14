Amritsar News: पंजाब में बेखौफ बदमाश! घर लौट रहे युवक की सरेआम गोलियां मारकर हत्या

Amritsar Crime News: पंजाब के अमृतसर के जंडियाला गुरु के अधिकार इलाके में पड़ने वाले गांव जब्बोवाल में बीती देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान मनिंदर सिंह उर्फ मन्ना के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 25 साल है. मृतक शादीशुदा था और उसकी एक पांच महीने की बेटी भी थी. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

जानकारी के मुताबिक, मनिंदर सिंह अपनी दुकान बंद करने के बाद रात 10 बजे के करीब घर वापस आ रहा था. जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, पहले से उसका इंतजार कर रहे मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात युवकों ने उस पर अचानक हमला कर दिया.

हमलावरों ने बरसाईं 7-8 गोलियां

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावरों ने मनिंदर सिंह पर ताबड़तोड़ 7-8 गोलियां चलाईं. इनमें से 3-4 गोलियां उनके शरीर के पिछले हिस्से में लगीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया.

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गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के सदस्य और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए. घायल मनिंदर सिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच के तहत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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