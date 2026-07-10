पंजाब कांग्रेस में फिर कलह! राजा वडिंग को हटाने पर अड़े चरणजीत चन्नी, अब एक्शन में भूपेश बघेल
Punjab Congress Crisis: अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बरकरार रखने के बाद संकट पैदा हो गया है. इसको लेकर चरणजीत सिंह चन्नी ने वडिंग को हटाने की मांग रखी है.
पंजाब में कांग्रेस आलाकमान द्वारा अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बरकरार रखने के बाद संकट पैदा हो गया है. इसको लेकर चरणजीत सिंह चन्नी ने वडिंग को हटाने की मांग रखी है. वहीं कांग्रेस में गुटबाजी के बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल पार्टी चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात करेंगे.
भूपेश बघेल ने गुरुवार (9 जुलाई) को 2027 के विधानसभा चुनावों में राज्य में सरकार बनाने की पार्टी की संभावनाओं पर विश्वास जताया. सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाले खेमे के राज्य अध्यक्ष के रूप में अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के बने रहने से नाराज होने के बावजूद, बघेल ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की प्रक्रिया जारी है और यह आगे भी जारी रहेगी, और वह सभी से मिलेंगे.
Punjab News: चन्नी गुट की नाराजगी के बीच भूपेश बघेल की दो टूक, 'अध्यक्ष बदलना गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं'
चरणजीत सिंह चन्नी से मिल सकते हैं बघेल
पार्टी सूत्रों ने बताया कि बघेल-चन्नी की मुलाकात शुक्रवार (10 जुलाई) को होने की संभावना है. हालांकि, नाम न छापने की शर्त पर एक नेता ने आईएएनएस को बताया कि यह मुलाकात वडिंग के बिना होगी. हाई कमान ने वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बरकरार रखते हुए चन्नी को अभियान समिति का नेतृत्व सौंपा था.
पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के विभिन्न वर्गों से मुलाकात करने के बाद बघेल ने यहां मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और जोश है. जिन नेताओं से वे मुलाकात करेंगे उनके बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वे हर नेता से मिलेंगे, क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है.
उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब में कांग्रेस अपने मिशन और उद्देश्य को लेकर पूरी तरह एकजुट है. उन्होंने कहा कि नेताओं का खुलकर अपनी राय रखना कांग्रेस की एक अनूठी विशेषता है, क्योंकि पार्टी बहस और चर्चा को प्रोत्साहित करती है. उन्होंने कहा कि अन्य पार्टियों के विपरीत, कांग्रेस में एकतरफा संवाद और आदेश नहीं होता है.
बघेल ने की पार्टी की जीत की भविष्यवाणी
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्येक नेता की वरिष्ठता और योगदान को महत्व देती है और उनका सम्मान करती है, जिसे सही समय पर स्वीकार किया जाता है और पुरस्कृत किया जाता है. बघेल ने आगामी चुनावों में पार्टी की आसान जीत की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है और जनता इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहती है.
उन्होंने कहा कि बीजेपी के बड़े-बड़े दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर उनकी उपस्थिति नाममात्र की है. उन्होंने कहा कि बीजेपी नेतृत्व भी इसे भली-भांति जानता है और वह केवल झूठे दावे कर रहा है ताकि चुनाव से पहले उसके कार्यकर्ता और नेता उसका साथ न छोड़ दें.बघेल पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे.
हाईकमान का फैसला बदलवाकर मानेंगे चन्नी! राजा बरार नहीं रहेंगे पंजाब कांग्रेस चीफ? चंडीगढ़ में अहम बैठक