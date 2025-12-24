चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले AAP को झटका, दो पार्षद BJP में शामिल, जानें क्या है नया नंबर गेम

चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है. पार्टी के दो पार्षद भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए हैं. आम आदमी पार्टी पार्षद सुमन देवी और पूनम देवी ने पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होने का फैसला ले लिया है.

बता दें, जनवरी 2026 में मेयर चुनाव होने वाला है. इससे पहले आम आदमी पार्टी के लिए यह बड़ा नुकसान माना जा रहा है. चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं, जबकि एक वोट स्थानीय सांसद का होता है.

चंडीगढ़ नगर निगम में पार्षदों की क्या है संख्या?

निगम में बीजेपी के अब तक 16 पार्षद थे, जिनकी संख्या बढ़कर 18 हो गई है. वहीं, आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद थे जिनकी संख्या घट कर 11 रह गई है. कांग्रेस के 6 पार्षद हैं जबकि एक वोट कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का है.

नगर निगम में बहुमत के लिए कितने वोट चाहिए?

मालूम हो, इस साल जनवरी 2025 में हुए मेयर चुनाव में बीजेपी ने कम पार्षद होने के बावजूद जीत हासिल की थी. बीजेपी की हरप्रीत कौर बबला ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सांझा उम्मीदवार प्रेम लता को हराया था. बबला को 19 वोट मिले थे, जबकि प्रेम लता को 17 वोट मिले थे. नगर निगम में बहुमत का आंकड़ा 19 है.