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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबहरभजन के आरोपों पर AAP का पलटवार, सौरभ भारद्वाज बोले- 'BJP में जाते ही लगने लगते हैं झूठे आरोप'

हरभजन के आरोपों पर AAP का पलटवार, सौरभ भारद्वाज बोले- 'BJP में जाते ही लगने लगते हैं झूठे आरोप'

AAP vs Harbhajan Singh: AAP के वरिष्ठ नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के आरोपों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि अगर राज्यसभा में जाने के लिए पैसे...

By : महिमा पांडेय | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 23 May 2026 02:54 PM (IST)
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  • हरभजन सिंह ने AAP पर पंजाब राज्यसभा सीट बेचने का आरोप लगाया था.

आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के आरोपों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि अगर हरभजन सिंह ने राज्यसभा में जाने के लिए पैसे दिए थे, तो बताएं किसे दिए और कब दिए. इसके साथ ही दावा किया कि बीजेपी में जब भी कोई AAP का सदस्य जाता है तो उससे इस तरह के झूठे बयान दिलवाए जाते हैं. 

इससे पहले हरभजन सिंह ने AAP पर बड़ा हमला बोलते हुए दावा किया है कि पंजाब की राज्यसभा सीटें बेची गई थीं. इसपर सौरभ भारद्वाज ने कहा, "हरभजन सिंह को आम आदमी पार्टी (AAP) ने राज्यसभा भेजा था.  अगर वह दावा करते हैं कि पैसे दिए गए थे, तो उन्हें ये बताना चाहिए करना चाहिए कि पैसे किसे दिए गए थे."

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बीजेपी में जाते ही झूठ बोलते हैं AAP नेता 

न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, "जब कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में थे, तब उन्होंने ये कहा था कि सत्येंद्र जैन ने उनकी मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ रुपये दिए थे. बाद में उन्होंने कोर्ट में माफी मांगी और लिखित में माफी मांगी थी." AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा करते हुए कहा कि जब-जब आम आदमी पार्टी का कोई सदस्य बीजेपी में शामिल होता है, तो उनसे इस तरह के झूठ बुलवाएं जाते हैं. 

AAP पर हरभजन सिंह ने क्या आरोप लगाए थे?

AAP छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने के बाद एक पोस्ट पर AAP पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था, “समय आने पर आपकी हर बात का जवाब दिया जाएगा और मैंने आपके किसी नेता को गाली नहीं दी. मैं अपनी जुबान क्यों गंदी करूं. मुझे गद्दार कहने वालों पहले अपने लोगों से पूछो कि पंजाब की राज्यसभा सीट कितने में बेची थी. अगर ना बताए तो मैं बताऊंगा किसको कितना चढ़ावा गया था.” इस बयान के बाद से दिल्ली की राजनीति में एक नया विवाद शुरू हो गया है. AAP और हरभजन सिंह के बीच कौन सही है और कौन गलत ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 23 May 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Saurabh Bharadwaj AAP PUNJAB HARBHAJAN SINGH
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