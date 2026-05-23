हरभजन के आरोपों पर AAP का पलटवार, सौरभ भारद्वाज बोले- 'BJP में जाते ही लगने लगते हैं झूठे आरोप'

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हरभजन सिंह ने AAP पर पंजाब राज्यसभा सीट बेचने का आरोप लगाया था.

आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के आरोपों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि अगर हरभजन सिंह ने राज्यसभा में जाने के लिए पैसे दिए थे, तो बताएं किसे दिए और कब दिए. इसके साथ ही दावा किया कि बीजेपी में जब भी कोई AAP का सदस्य जाता है तो उससे इस तरह के झूठे बयान दिलवाए जाते हैं.

इससे पहले हरभजन सिंह ने AAP पर बड़ा हमला बोलते हुए दावा किया है कि पंजाब की राज्यसभा सीटें बेची गई थीं. इसपर सौरभ भारद्वाज ने कहा, "हरभजन सिंह को आम आदमी पार्टी (AAP) ने राज्यसभा भेजा था. अगर वह दावा करते हैं कि पैसे दिए गए थे, तो उन्हें ये बताना चाहिए करना चाहिए कि पैसे किसे दिए गए थे."

VIDEO | Delhi: AAP leader Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAg) on Harbhajan Singh's allegations, says, "Harbhajan Singh was sent to the Rajya Sabha by the Aam Aadmi Party. If he claims that money was paid, then he should clarify to whom the money was given. When Kapil Mishra was in… pic.twitter.com/rc4HeLcQHy — Press Trust of India (@PTI_News) May 23, 2026

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बीजेपी में जाते ही झूठ बोलते हैं AAP नेता

न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, "जब कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में थे, तब उन्होंने ये कहा था कि सत्येंद्र जैन ने उनकी मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ रुपये दिए थे. बाद में उन्होंने कोर्ट में माफी मांगी और लिखित में माफी मांगी थी." AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा करते हुए कहा कि जब-जब आम आदमी पार्टी का कोई सदस्य बीजेपी में शामिल होता है, तो उनसे इस तरह के झूठ बुलवाएं जाते हैं.

AAP पर हरभजन सिंह ने क्या आरोप लगाए थे?

AAP छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने के बाद एक पोस्ट पर AAP पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था, “समय आने पर आपकी हर बात का जवाब दिया जाएगा और मैंने आपके किसी नेता को गाली नहीं दी. मैं अपनी जुबान क्यों गंदी करूं. मुझे गद्दार कहने वालों पहले अपने लोगों से पूछो कि पंजाब की राज्यसभा सीट कितने में बेची थी. अगर ना बताए तो मैं बताऊंगा किसको कितना चढ़ावा गया था.” इस बयान के बाद से दिल्ली की राजनीति में एक नया विवाद शुरू हो गया है. AAP और हरभजन सिंह के बीच कौन सही है और कौन गलत ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

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