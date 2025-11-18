अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण पर जीशान सिद्दीकी बोले, 'मेरे पिता की हत्या और सलमान खान के...'

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है. बुधवार (19 नवंबर) को सुबह दस बजे दिल्ली एयर पोर्ट पर पहुंचेगा. बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में अनमोल मुख्य साजिशकर्ता है. अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण की खबरों पर एनसीपी नेता और बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने कहा कि मेरा परिवार अमेरिका में पीड़ित परिवार के रूप में रजिस्टर्ड है. पीड़ित अधिसूचना से हमें अनमोल बिश्नोई के बारे में अपडेट मिलते हैं. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि उसे मुंबई वापस लाकर उससे पूछताछ हो और गिरफ्तारी की जाए.

जीशान सिद्दीकी ने कहा, ''आज हमें एक मेल मिला है कि संघीय सरकार ने अनमोल बिश्नोई को 18 नवंबर तक अमेरिका से निकाल दिया है. सवाल यह उठता है कि क्या उसे भारत भेजा जा रहा है? केंद्र सरकार से मेरा पुरजोर अनुरोध है कि अगर उसे अमेरिका से निकाला गया है तो उसे वापस लाया जाए और राज्य सरकार से भी उसे मुंबई वापस लाने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि उससे पूछताछ और गिरफ्तारी हो. वह समाज के लिए खतरा है."

अनमोल बिश्नोई को मुंबई वापस लाना होगा- जीशान सिद्दीकी

उन्होंने आगे कहा, ''मेरे पिता की हत्या में उसका नाम था. सलमान खान के मामले में उसका नाम बार-बार आ रहा है. हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि अनमोल बिश्नोई को ऐसा करने के लिए किसने कहा है. इसके लिए उन्हें अनमोल बिश्नोई को मुंबई वापस लाना होगा. भारत सरकार के लिए हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने का एक बहुत अच्छा अवसर है कि उसे वापस भारत भेज दिया जाए.''

अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण पर क्या बोले शिंदे?

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण की खबरों पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के खिलाफ जाने वाले किसी को भी नहीं बख्शने वाले हैं. आरोपी चाहे कहीं भी हो, सरकार उसे ढूंढ़ने और वापस लाने का काम करेगी.''

बता दें कि NCP नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 की रात मुंबई के बांद्रा (पूर्व) इलाके में उनके बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.