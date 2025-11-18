हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पवई किडनैपिंग और एनकाउंटर केस, मुंबई क्राइम ब्रांच ने दर्ज किए रोहित आर्या की पत्नी का बयान

Powai Kidnapping Case: पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने रोहित आर्या द्वारा पहले किए गए दावों जैसे 2 करोड़ रुपये की बकाया राशि और अन्य मामलों से जुड़े उनके बयानों पर स्पष्टीकरण मांगा.

By : सूरज ओझा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Nov 2025 10:11 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के पवई में हुए हाई-प्रोफाइल अपहरण और एनकाउंटर केस में एक अहम अपडेट सामने आया है. मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी रोहित आर्या की पत्नी अंजली आर्या का विस्तृत बयान दर्ज किया है. क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम पुणे पहुंची, जहां करीब चार घंटे तक अंजली आर्या से पूछताछ की गई.

पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने रोहित आर्या द्वारा पहले किए गए दावों जैसे 2 करोड़ रुपये की बकाया राशि और अन्य मामलों से जुड़े उनके बयानों पर स्पष्टीकरण मांगा. पुलिस के अनुसार, अंजली आर्या के बयान में बताए गए हर बिंदु की बारीकी से जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई इसी आधार पर होगी. अब तक इस एनकाउंटर केस में करीब 20 से 25 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं.

बयान देने वालों में वे अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्होंने ऑपरेशन के दौरान खिड़की तोड़कर परिसर में प्रवेश किया था, साथ ही वे स्थानीय निवासी भी जिनकी घटना स्थल के पास मौजूदगी की पुष्टि हुई थी.

गौरतलब है कि यह मामला तब सुर्खियों में आया था जब पवई के एक अपार्टमेंट में रोहित आर्या ने कुछ बच्चों को बंधक बना लिया था. कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने एनकाउंटर में रोहित आर्या को ढेर कर दिया था.

आरोपी रोहित आर्या ने बच्चों को बंधक बनाने की योजना का कदम 2 करोड़ रुपए की वसूली के लिए उठाया था, जो उसने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री दीपक केसरकर के कार्यकाल के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग के लिए एक परियोजना के तहत किया था.

मुंबई पुलिस के अनुसार, घटना के दिन जब रोहित आर्या ने पवई में बच्चों को बंधक बना रखा था, उस समय पुलिस ने हालात को संभालने के लिए दीपक केसरकर से संपर्क किया था. पुलिस ने उनसे आरोपी रोहित आर्या से बात करने का अनुरोध किया था, लेकिन केसरकर ने बातचीत करने से इनकार कर दिया था.

Published at : 18 Nov 2025 09:55 PM (IST)
