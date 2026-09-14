एशिया कप ट्रॉफी विवाद: AIMIM नेता वारिस पठान की दो टूक, 'वो हाथ जो...'

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से एशिया कप ट्रॉफी नहीं लिया. इस पर AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा कि अच्छा किया कि किसी पाकिस्तान के हाथ से हमारी टीम ने ट्रॉफी नहीं ली. उन्होंने कहा कि पहलगाम के अंदर आकर हमारे बेगुनाह पर्यटकों को मारा गया था, ये पाकिस्तान के आतंकवादी आए थे. तभी हमने कहा था कि पाकिस्तान से सारे रिश्ते-नाते तोड़ देने चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि भारत ने हर तरीके के रिश्ते नाते पाकिस्तान से तोड़ दिए. तब भी हमने कहा था कि पाकिस्तान और भारत को मैच नहीं खेलना चाहिए. बीसीसीआई ने चुनिंदा रुपये के लिए मैच भी खिलवा दिया.

चुनिंदा रुपये के लिए मैच क्यों खिलवाना- वारिस पठान

वारिस पठान ने ये भी कहा, ''चुनिंदा रुपये के लिए मैच क्यों खिलवाना? हमारे देश की मान-मर्यादा का सवाल है. पाकिस्तानी आतंवादियों ने हमारे देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया. अभी अच्छा किया है. हम पाकिस्तानी के हाथ से ट्रॉपी क्यों लें? हम पाकिस्तान से हाथ क्यों मिलाएं? वो हाथ जो हमारे देश में बेगुनाह पर्यटकों को मार देता है, ऐसे लोगों से हम हाथ क्यों मिलाएं. हाथ नहीं मिलाना चाहिए. पाकिस्तान से कोई रिश्ता मत रखो. अच्छा किया."

'दिशा सालियान केस को राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं'

दिशा सालियान की मौत मामले में सीबीआई की ओर से FIR दर्ज होने पर पूछे गए सवाल पर भी वारिस पठान ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ''दिशा सालियान केस को अब राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है. एक पिता 6 साल से अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा था. उनका पहले दिन से यही मानना था कि मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की है, उसका कत्ल किया गया है. उन्होंने कोर्ट के दरवाजा खटखटाया. मुंबई की हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि CBI इसकी जांच करे. अब सीबीआई ने उनके पिता का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया. इस बयान के अनुसार एफआईआर रजिस्टर किया गया है.''

'मामला अदालत में है तो कोर्ट ही फैसला करे तो बेहतर'

वारिस पठान ने आगे कहा, ''अब मामला अदालत के अधीन है, कोर्ट के अंदर पेंडिंग है तो मैं समझता हूं इसको कोर्ट ही फैसला करे तो ज्यादा बेहतर है. अब सीबीआई किसे अरेस्ट करती है या नहीं करती है, ये सब अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है. इस पर मीडिया ट्रायल या सियासत नहीं होना चाहिए. कोर्ट में मामला है, वहां पर सीबीआई फैक्ट्स और सबूत पेश करे और जो दोषी है उसको सजा मिलेगी.

आदित्य ठाकरे को लेकर क्या बोले वारिस पठान?

जब उनसे पूछा गया कि इसमें कथित तौर पर आदित्य ठाकरे का भी नाम जोड़ा जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? इस सवाल पर वारिस पठान ने कहा, ''सीबीआई जांच कर रही है. इसमें अब किस-किस का नाम सामने आता है, वो कॉपी आपने और मैंने तो नहीं देखा. वो जब कोर्ट के अंदर सबूत पेश करेंगे, अब सीबीआई किसे गिरफ्तारी करेगी या नहीं ये सब उनके हाथ में है.''

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