बीएमसी चुनाव 2026 के मद्देनजर सियासी दलों की ओर से लोकलुभावन घोषणाएं की जा रही हैं. इस कड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी), राज ठाकरे की एमएनएस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (SP) ने संयुक्त रूप से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है. इसमें मुंबईकरों के लिए एक लाख सस्ते घर देने की बात कही गई है.

सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जोर देते हुए मुंबई में पांच नए मेडिकल कॉलेज बनाने का जिक्र किया गया है. मेनिफेस्टो में घरेलू कामगार महिलाओं को ‘स्वाभिमान निधि’ के तौर पर 1,500 रुपये हर महीने देने समेत कई अन्य वादे किए गए हैं.

बीएमसी चुनाव के लिए UBT–MNS–NCP(SP) का घोषणा-पत्र

आवास (HOUSING)

नगर निगम की जमीन किसी भी हालत में निजी बिल्डरों को नहीं दी जाएगी.

मुंबई की सेवा करने वाले सरकारी, नगर निगम, बेस्ट व पुलिस कर्मचारियों तथा मिल मज़दूरों को उनका हक़ का घर दिया जाएगा.

मुंबई महानगरपालिका का अपना स्वतंत्र हाउसिंग अथॉरिटी होगा.

अगले 5 वर्षों में 1 लाख मुंबईकरों को सस्ते और अधिकारपूर्ण घर दिए जाएंगे.

सार्वजनिक स्वास्थ्य (PUBLIC HEALTH)

मुंबई में 5 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे.

नगर निगम के अस्पतालों व दवाखानों में मुफ़्त जेनेरिक दवाइयाँ दी जाएंगी.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए 24x7 हेल्थ कंट्रोल रूम और हेल्थ-टू-होम सेवा शुरू की जाएगी.

नगर निगम की अपनी एम्बुलेंस सेवा होगी.

मुंबई महानगरपालिका का अपना कैंसर अस्पताल होगा.

चैटबॉट और डिजिटल गवर्नेंस

नगर निगम की 80 महत्वपूर्ण सेवाएँ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी.

मुंबई का डिजिटल मैप और डिजिटल ट्विन बनाया जाएगा, जिससे प्रशासन सरल होगा.

महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो में क्या?

घरेलू कामगार महिलाओं का पंजीकरण किया जाएगा और पंजीकृत महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह ‘स्वाभिमान निधि’ दी जाएगी.

महिला मछुआरा विक्रेताओं को पंजीकरण, आर्थिक सहायता व नए लाइसेंस दिए जाएंगे; समुदाय के भीतर लाइसेंस हस्तांतरण की व्यवस्था होगी.

मेहनतकश मुंबईकरों के लिए ‘मासाहेब किचन’—नाश्ता व दोपहर का भोजन मात्र 10 रुपये में दिया जाएगा.

कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए उच्च-गुणवत्ता की क्रेच बनाई जाएंगी.

मुंबई में हर 2 किमी पर महिलाओं के लिए स्वच्छ व सुव्यवस्थित शौचालय बनाए जाएंगे.

रोज़गार (EMPLOYMENT)

1 लाख युवाओं को ₹25,000 से ₹1 लाख तक स्वरोज़गार सहायता.

25,000 गिग वर्कर्स और डब्बावालों को ई-बाइक के लिए ब्याज-मुक्त ऋण.

पैदल यात्री नीति और खुले स्थान

पैदल यात्री पहले’ नीति—फुटपाथ पावर-ब्लॉक मुक्त और दिव्यांग-अनुकूल.

महालक्ष्मी रेसकोर्स, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आरे जंगल व अन्य खुले क्षेत्रों को किसी भी कीमत पर बिल्डरों को नहीं दिया जाएगा.

शिक्षा (EDUCATION)

नगर निगम स्कूलों की ज़मीन कभी भी बिल्डरों को नहीं दी जाएगी.

क्लास 10 के बाद ड्रॉप-आउट रोकने हेतु स्कूलों में कक्षा 12 तक जूनियर कॉलेज.

सभी माध्यमों के स्कूलों में ‘बोलतो मराठी’ पहल लागू होगी

प्रदूषण-मुक्त मुंबई

पिछले तीन वर्षों में बढ़े प्रदूषण को तुरंत घटाने हेतु मुंबई पर्यावरण कार्ययोजना का कड़ाई से क्रियान्वयन.

AQI नियंत्रण के लिए मुंबई कंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट (MCEP) योजना.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आरे, मैंग्रोव्स व वृक्षावरण को नुकसान पहुँचाने वाला अनियंत्रित विकास नहीं होगा.

मुंबई का पुनर्निर्माण (RE-INVENTING MUMBAI)

तीसरी-चौथी मुंबई की घोषणाओं के बजाय मूल मुंबई के फिर से निर्माण पर ज़ोर.

पूर्वी वॉटरफ़्रंट के लगभग 1,800 एकड़ BPT भू-भाग पर अंतरराष्ट्रीय उद्यमिता व वित्तीय केंद्र तथा समुद्री पर्यटन हब.

भाजपा शासन में गुजरात शिफ्ट हुआ वित्तीय केंद्र वापस मुंबई लाया जाएगा.

ओलंपिक-स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी—स्थानीय निवासियों का ऑन-साइट पुनर्वास व खुले खेल मैदान/गार्डन.

कोस्टल रोड और पूर्वी वॉटरफ़्रंट रोड को जोड़ते हुए रिंग रोड ग्रिड.

मौजूदा विकास परियोजनाएं तय समयसीमा में पूरी होंगी. अनावश्यक, ठेकेदार-चालित खुदाई बंद होगी.

हाउस टैक्स

700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ़.

इको-फ्रेंडली सुविधाओं हेतु सोसायटियों को 1 लाख रुपये की सब्सिडी.

बिजली (ELECTRICITY)

बेस्ट के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ़्त बिजली.

पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में बेस्ट बिजली सेवाओं के विस्तार हेतु विशेष योजनाएँ.

पालतू जानवरों के लिए (FOR PETS)

पेट पार्क विकसित किए जाएंगे.

पेट क्लिनिक, पेट एम्बुलेंस और पेट श्मशान स्थापित होंगे.

युवाओं के लिए (FOR YOUTH)

हर वार्ड में मिनी/माइक्रो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व आधुनिक जिम.

पुराने जिम की मरम्मत हेतु सहायता.

मुंबई में होने वाले संगीत कार्यक्रमों व IPL मैचों में ‘मुंबईकर स्टैंड’ में 18–21 वर्ष के युवाओं के लिए 1% सीटें मुफ़्त.

पार्किंग (PARKING)

नगर निगम पार्किंग लॉट्स में मुफ़्त पार्किंग.

नए पुनर्विकसित भवनों में हर फ़्लैट के लिए अनिवार्य पार्किंग.

परिवहन (TRANSPORT)

टिकट किराए घटाकर 15–10–15–20 संरचना.

बेस्ट बेड़े में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें.

900 डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बसें.

पुराने बेस्ट बस रूट पुनः शुरू.

महिलाओं और छात्रों के लिए मुफ़्त बेस्ट यात्रा.

राज और उद्धव ठाकरे के शिवशक्ति मैनिफेस्टो की प्रमुख बातें