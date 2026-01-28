हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रAjit Pawar Death: अजित पवार के निधन पर उद्धव ठाकरे ने दी श्रद्धांजलि, बोले- 'एक मजबूत नेता खो दिया'

Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन पर उद्धव ठाकरे ने दी श्रद्धांजलि, बोले- 'एक मजबूत नेता खो दिया'

Uddhav Thackeray On Ajit Pawar Death: उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे में निधन पर उद्धव ठाकरे ने गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने एक मजबूत नेता और कुशल सहयोगी खो दिया है.

By : पंकज यादव | Updated at : 28 Jan 2026 03:41 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार  का विमान हादसे में दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया. जिला परिषद चुनावों के प्रचार के सिलसिले में वे मुंबई से बारामती जा रहे थे. बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई. इस हादसे में अजित पवार की मौके पर ही मौत हो गई. अजित पवार के निधन की खबर सामने आते ही विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया. शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है. 

उद्धव ठाकरे ने अजित पवार के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा, “मैंने एक मजबूत नेता और एक कुशल सहयोगी को खो दिया है.” उद्धव ठाकरे ने याद किया कि जब वे मुख्यमंत्री थे, तब अजित पवार उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में उनके साथ काम कर चुके थे. वे अनुशासनप्रिय, अपने विभाग पर मजबूत पकड़ रखने वाले और अर्थशास्त्र की गहरी समझ रखने वाले नेता थे. वे साफ दिल के थे, जो मन में होता वही बोलते थे और राजनीति में मतभेद होने के बावजूद रिश्तों को निभाना जानते थे.

‘दादा’ के नाम से थे मशहूर

महाराष्ट्र में अजित पवार को लोग प्यार से ‘दादा’ कहते थे. वे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने वाले और जमीन से जुड़े नेता माने जाते थे. उनके असमय निधन से राज्य के नेतृत्व में एक बड़ा खालीपन आ गया है. उद्धव ठाकरे ने कहा कि अजित पवार हर मायने में ‘दादा’ थे और उनके जाने की कल्पना भी कठिन है.

आदित्य ठाकरे ने भी जताया शोक

आदित्य ठाकरे ने भी अजित पवार को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों में उन्हें अजित पवार के साथ सरकार में और विपक्ष में काम करने का मौका मिला. विधानसभा के कामकाज पर उनकी पकड़ और उनका स्नेहिल स्वभाव हमेशा याद रहेगा. यह खबर वाकई दिल को झकझोर देने वाली है.

अजित पवार का जाना सिर्फ एक नेता का जाना नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक युग का अंत माना जा रहा है. उनके समर्थक, कार्यकर्ता और आम लोग गहरे सदमे में हैं. पूरे राज्य में उन्हें नम आंखों से याद किया जा रहा है.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read
Published at : 28 Jan 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS Ajit Pawar Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बौद्ध धर्म अपनाने का दावा कर अल्पसंख्यक आरक्षण मांग रहे उम्मीदवारों की याचिका खारिज, SC ने कहा- यह नए किस्म का फ्रॉड
बौद्ध धर्म अपनाने का दावा कर अल्पसंख्यक आरक्षण मांग रहे उम्मीदवारों की याचिका खारिज, SC ने कहा- यह नए किस्म का फ्रॉड
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
इंडिया
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death: Mumbai से Baramati के लिए रवाना हुए Eknath Shinde | Maharshtra Plane Crash
Ajit Pawar Death: राख का ढेर में घड़ी की सुई से हुई अजित पवार के शव की पहचान! | Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के निधन के समय कहां और किसके साथ थीं Supriya Sule? | Maharashtra
Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन के बाद उनके आवास पहुंचीं Fouzia Khan | Maharashtra
Ajit Pawar Death: अजित पवार का प्लेन ऐसे हुआ क्रैश...देखिए Baramati से ग्राउंड रिपोर्ट | Maharashtra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बौद्ध धर्म अपनाने का दावा कर अल्पसंख्यक आरक्षण मांग रहे उम्मीदवारों की याचिका खारिज, SC ने कहा- यह नए किस्म का फ्रॉड
बौद्ध धर्म अपनाने का दावा कर अल्पसंख्यक आरक्षण मांग रहे उम्मीदवारों की याचिका खारिज, SC ने कहा- यह नए किस्म का फ्रॉड
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
इंडिया
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
बॉलीवुड
प्लेबैक सिंगिंग छोड़ अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
विश्व
Watch: तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
हेल्थ
Kareena Kapoor: 45 की उम्र में 25 जैसी फिटनेस! जानें करीना कपूर की 5 एक्सरसाइज, जिससे खुद को रखती हैं सुपर फिट
45 की उम्र में 25 जैसी फिटनेस! जानें करीना कपूर की 5 एक्सरसाइज, जिससे खुद को रखती हैं सुपर फिट
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget