हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: अजित पवार-शरद पवार आएंगे साथ? सुप्रिया सुले बोलीं, 'चर्चा के लिए...'

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: अजित पवार-शरद पवार आएंगे साथ? सुप्रिया सुले बोलीं, 'चर्चा के लिए...'

BMC Elections 2026: बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, महाराष्ट्र में जहां भी नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि महाविकास अघाड़ी मिलकर चुनाव लड़े.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 22 Dec 2025 06:44 PM (IST)
महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव को लेकर सियासी दलों की गतिविधियां तेज हैं. इस बीच चुनाव में अजित पवार गुट के साथ गठबंधन की अटकलों को लेकर एनसीपी (SP) की सांसद सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि एनसीपी के दोनों गुट के अध्यक्षों के बीच बात हुई है, ऐसा मैंने भी सुना है, आज के पेपर में भी है लेकिन ऑफिशियल प्रस्ताव न हमने उनको भेजा है और ना ही उनके यहां से हमारे पास आया है. 

बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने आगे कहा, ''मेरे खयाल से कल-परसों तक हमारी कोशिश रहेगी कि मुंबई हो, पुणे, नासिक, नागपुर हो, महाराष्ट्र में जहां भी चुनाव होने जा रहे हैं, महाविकास अघाड़ी मिलकर चुनाव लड़े. इसके बाद अगर दूसरे भी कुछ सुझाव आए तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं. आज और कल में पूरे राज्य के बारे में निर्णय स्पष्ट हो जाएगा."

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव कब?

बता दें कि महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है. निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक बीएमसी सहित प्रदेश के 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को चुनाव होंगे जबकि 16 जनवरी को वोटों की गिनती की जाएगी.

महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर क्या बोलीं सुप्रिया सुले?

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों पर NCP (SP) सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, "आत्म-मंथन जरूरी है, लेकिन सबसे पहले, मैं चुने गए लोगों को बधाई देना चाहती हूं क्योंकि जो जीता वही सिकंदर. मुझे उम्मीद है कि चुने गए सभी लोग महाराष्ट्र के हित में काम करेंगे. अगर आप डेटा देखेंगे, तो आप पाएंगे कि स्थानीय निकाय चुनावों में, जो लोग सत्ता में होते हैं, वे ही जीतते हैं, यह कोई नई बात नहीं है.'' 

निकाय चुनाव नतीजों पर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई- सुप्रिया सुले

उन्होंने आरोप लगाते हुए आगे कहा, ''मेरे ख्याल से आपने देखा कि जिस तरह से एनसीपी तोड़ी गई, शिवसेना तोड़ी गई, जिस तरह से मतों का विभाजन हुआ, उस हिसाब से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि ये सब तोड़ मरोड़कर हुआ है. जो 124 बीजेपी के आए हैं, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं कि 124 में कितने बाहर के चुनकर आए हैं? बीजेपी ने बाहर से ताकतवर लोगों को लेकर अपनी पार्टी को बढ़ाई है, इस बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए."

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Published at : 22 Dec 2025 06:42 PM (IST)
Ajit Pawar Supriya Sule MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS BMC Elections 2026
