BMC चुनाव में उद्धव और राज ठाकरे के बीच गठबंधन होगा या नहीं? सामने आया बड़ा अपडेट

महाराष्ट्र में अगले महीने होने वाले बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनाव के लिए शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के बीच गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को गहन बातचीत जारी है.

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की मनसे के नेताओं का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब तक गठबंधन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

संजय राउत ने मनसे नेताओं से की मुलाकात

बता दें कि शिवसेना (उबाठा) के नेता संजय राउत ने सोमवार को मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की. मनसे नेता बाला नंदगांवकर भी उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में उनसे मिलने गए. दोनों नेता अपने-अपने पार्टी प्रमुखों के विश्वसनीय सहयोगी हैं.

किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए दोनों दल

सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्ष दादर, सेवरी, विक्रोली और भांडुप जैसे उन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने को लेकर किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं, जहां दोनों दलों को समर्थन प्राप्त है.

15 जनवरी को होगा चुनाव

गौरतलब है कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होकर 30 दिसंबर तक जारी रहेगी. मुंबई समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा और मतगणना अगले दिन होगी.