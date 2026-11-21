पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. मुसादिक मलिक इस सप्ताह नई दिल्ली में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में भाग लेने के लिए भारत आए हुए हैं. लिक 20 से 22 नवंबर तक नयी दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सभ्यता संवाद मंच में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. इस दौरान उनकी पत्नी भी भारत आई हैं. इस बीच पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक ममलिक की पत्नी ने दिल्ली हाट आईएनए का दौरा किया.

पाकिस्तानी मंत्री की पत्नी के दौरे को लेकर अब भारत में राजनीति शुरू हो गई है. महाराष्ट्र शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस दौरे पर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "यह बेहद शर्मनाक और दुखद है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने देश की जनता से वादा किया था कि आतंकवाद से कोई बातचीत नहीं होगी.

उन्होंने आगे निशाना साधते हुए कहा, "देश की जनता को विश्वास दिलाया गया था कि जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों को नहीं रोकता, तब तक हम उससे कोई बातचीत नहीं करेंगे. यह एक ऐसा मंत्री है जिसने भारत विरोधी इतनी बातें कही हैं कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब हमें उसका स्वागत करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है."

प्रियंका चतुर्वेदी ने किया ये पोस्ट

प्रियंका चतुर्वेदी ने एक पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा, "कितना प्यारा है! जरा उन पुरुषों की पत्नियों के बारे में सोचिए जिन्होंने उसी देश के आतंकवादियों को हमारे देश में भेजने के कारण अपनी जान गंवाई." उन्होंने आगे यह भी लिखा, "क्रिकेट भी खेलेंगे, मीटिंग भी करेंगे और फिर कहेंगे, आतंकवादियों से कोई बात नहीं और कृपया मुझे दायित्व/बाध्यता/प्रतिबद्धता के बारे में टैग न करें." प्रियंका चतुर्वेदी के बयान के बाद इस मामले पर सियासी हलचल मच गई है. उनके इस बयान की राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है.

शनिवार को दिल्ली हाट पहुंचीं पाकिस्तानी मंत्री की पत्नी

बता दें कि पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक की पत्नी शनिवार को दिल्ली हाट-आईएनए पहुंची. मंत्री मुसादिक मसूद मलिक प्रथम एससीओ सभ्यतागत संवाद मंच में भाग लेने के लिए दौरे पर हैं. मुसादिक मलिक को भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने आमंत्रित किया.

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