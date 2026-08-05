आदित्य ठाकरे का CM फडणवीस को पत्र, प्लॉट आवंटन का विरोध

महाराष्ट्र की सियासत में मुंबई के सार्वजनिक भूखंडों के आवंटन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता आदित्य ठाकरे ने बुधवार को देवेंद्र फडणवीस से बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और महाराष्ट्र गृह निर्माण एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) द्वारा तीन सार्वजनिक खुले भूखंडों के प्रस्तावित आवंटन को तुरंत रोकने का अनुरोध किया है. आरोप है कि यह जमीन भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक विधान परिषद सदस्य (MLC) से जुड़ी संस्था को दी जा रही है.

देवेंद्र फडणवीस को लिखे अपने पत्र में आदित्य ठाकरे ने बताया कि मुंबई में लगभग 16 एकड़ में फैले ये महत्वपूर्ण सार्वजनिक भूखंड 'श्री विले पार्ले केलवनी मंडल' (SVKM) नामक संस्था को आवंटित किए जा रहे हैं. ठाकरे ने दावा किया कि एसवीकेएम (SVKM) संस्था सीधे तौर पर भाजपा के एक विधान परिषद सदस्य (MLC) से जुड़ी हुई है. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा इन भूखंडों का उपयोग वर्तमान में बगीचे, मनोरंजन स्थल, खेल के मैदान और पर्यावरण संपदा के रूप में किया जा रहा है. इसे किसी निजी या राजनीतिक प्रभाव वाली संस्था को सौंपना जनता के अधिकारों का हनन है.

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कौन-से हैं ये तीन विवादित भूखंड?

आदित्य ठाकरे के अनुसार, जिन तीन भूखंडों के आवंटन का विरोध किया जा रहा है, उनमें शामिल हैं:

अंधेरी का खेल परिसर (Sports Complex)

डीएन नगर का गोदाम स्थल

जुहू स्थित लोकमान्य तिलक उद्यान

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आदित्य ठाकरे ने पत्र में बताया कि 'गुलमोहर एरिया सोसाइटीज वेलफेयर ग्रुप' ने चिंतित नागरिकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि ये भूखंड सार्वजनिक खुले स्थलों के रूप में ही आरक्षित रहें.

उन्होंने पत्र में अपील करते हुए लिखा, "मैं इन तीन सार्वजनिक खुले स्थलों के संबंध में दिए गए अनापत्ति प्रमाणपत्रों (NOC) और आवंटन को रद्द करने के लिए आपके तत्काल हस्तक्षेप का सम्मानपूर्वक अनुरोध करता हूं."

इसके साथ ही, सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (X) पर एक पोस्ट में ठाकरे ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि इस आवंटन को हर हाल में रोका जाना चाहिए, अन्यथा मुंबई के निवासी 'शर्मनाक रूप से जमीन हड़पने' के इस प्रयास के खिलाफ सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे.

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