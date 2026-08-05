मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रआदित्य ठाकरे का CM फडणवीस को पत्र, प्लॉट आवंटन का विरोध

आदित्य ठाकरे का CM फडणवीस को पत्र, प्लॉट आवंटन का विरोध

Maharashtra Politics: शिवसेना (उबाठा) नेता आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर बीएमसी और म्हाडा द्वारा बीजेपी एमएलसी से जुड़ी संस्था को 16 एकड़ जमीन आवंटित करने का कड़ा विरोध किया है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 05 Aug 2026 10:53 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की सियासत में मुंबई के सार्वजनिक भूखंडों के आवंटन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता आदित्य ठाकरे ने बुधवार को देवेंद्र फडणवीस से बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और महाराष्ट्र गृह निर्माण एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) द्वारा तीन सार्वजनिक खुले भूखंडों के प्रस्तावित आवंटन को तुरंत रोकने का अनुरोध किया है. आरोप है कि यह जमीन भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक विधान परिषद सदस्य (MLC) से जुड़ी संस्था को दी जा रही है.

देवेंद्र फडणवीस को लिखे अपने पत्र में आदित्य ठाकरे ने बताया कि मुंबई में लगभग 16 एकड़ में फैले ये महत्वपूर्ण सार्वजनिक भूखंड 'श्री विले पार्ले केलवनी मंडल' (SVKM) नामक संस्था को आवंटित किए जा रहे हैं. ठाकरे ने दावा किया कि एसवीकेएम (SVKM) संस्था सीधे तौर पर भाजपा के एक विधान परिषद सदस्य (MLC) से जुड़ी हुई है. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा इन भूखंडों का उपयोग वर्तमान में बगीचे, मनोरंजन स्थल, खेल के मैदान और पर्यावरण संपदा के रूप में किया जा रहा है. इसे किसी निजी या राजनीतिक प्रभाव वाली संस्था को सौंपना जनता के अधिकारों का हनन है.

'बिहार में तो AK-47...', छात्रों के आंदोलन पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी

कौन-से हैं ये तीन विवादित भूखंड?

आदित्य ठाकरे के अनुसार, जिन तीन भूखंडों के आवंटन का विरोध किया जा रहा है, उनमें शामिल हैं:

  • अंधेरी का खेल परिसर (Sports Complex)
  • डीएन नगर का गोदाम स्थल
  • जुहू स्थित लोकमान्य तिलक उद्यान

'आवंटन रद्द हो, वरना सड़कों पर उतरेंगे मुंबईकर'

आदित्य ठाकरे ने पत्र में बताया कि 'गुलमोहर एरिया सोसाइटीज वेलफेयर ग्रुप' ने चिंतित नागरिकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि ये भूखंड सार्वजनिक खुले स्थलों के रूप में ही आरक्षित रहें.

उन्होंने पत्र में अपील करते हुए लिखा, "मैं इन तीन सार्वजनिक खुले स्थलों के संबंध में दिए गए अनापत्ति प्रमाणपत्रों (NOC) और आवंटन को रद्द करने के लिए आपके तत्काल हस्तक्षेप का सम्मानपूर्वक अनुरोध करता हूं."

इसके साथ ही, सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (X) पर एक पोस्ट में ठाकरे ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि इस आवंटन को हर हाल में रोका जाना चाहिए, अन्यथा मुंबई के निवासी 'शर्मनाक रूप से जमीन हड़पने' के इस प्रयास के खिलाफ सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे.

मुंबई पुलिस में 6.4 करोड़ का पेरोल स्कैम, 10 घोस्ट एम्प्लॉई का खुलासा

Published at : 05 Aug 2026 10:53 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Aaditya Thackeray BMC  BMC MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
आदित्य ठाकरे का CM फडणवीस को पत्र, प्लॉट आवंटन का विरोध
आदित्य ठाकरे का CM फडणवीस को पत्र, प्लॉट आवंटन का विरोध
महाराष्ट्र
'बिहार में तो AK-47...', छात्रों के आंदोलन पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी
'बिहार में तो AK-47...', छात्रों के आंदोलन पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस में 6.4 करोड़ का पेरोल स्कैम, 10 घोस्ट एम्प्लॉई का खुलासा
मुंबई पुलिस में 6.4 करोड़ का पेरोल स्कैम, 10 घोस्ट एम्प्लॉई का खुलासा
महाराष्ट्र
मुंबई मेयर बंगले का 2.9 करोड़ का टेंडर, विपक्ष ने खड़े किए सवाल
मुंबई मेयर बंगले का 2.9 करोड़ का टेंडर, विपक्ष ने खड़े किए सवाल
Advertisement

वीडियोज

Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘अब चाहे जेल में डालें या जान से मारें’, बांग्लादेश वापसी पर शेख हसीना की खरी-खरी
‘अब चाहे जेल में डालें या जान से मारें’, बांग्लादेश वापसी पर शेख हसीना की खरी-खरी
इंडिया
Xप्लेन: विकसित भारत के ख्वाब के बीच कुपोषण ने 'दोहरी तस्वीर' कैसे बना दी?
विकसित भारत के ख्वाब के बीच कुपोषण ने 'दोहरी तस्वीर' कैसे बना दी?
झारखंड
'पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM सोरेन
'पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM सोरेन
क्रिकेट
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
क्रिकेट
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
इंडिया
परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़ गए राहुल गांधी, बोले- 'No, पहले...'
परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़े राहुल, बोले- 'पहले सदन में आएं गृहमंत्री'
विश्व
PoJK में हुए दिखावटी चुनाव पर भड़के प्रदर्शनकारी, बोले - 'जूते की नोक पर...'
PoJK में हुए दिखावटी चुनाव पर भड़के प्रदर्शनकारी, बोले - 'जूते की नोक पर...'
बिहार
बिहार: तबेले में बदला शिक्षा का मंदिर! 13 साल से स्कूल पर है कब्जा
बिहार: तबेले में बदला शिक्षा का मंदिर! 13 साल से स्कूल पर है कब्जा
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget