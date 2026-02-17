नियुक्ति से नाराज नेता! बीएमसी समिति सदस्यों के नामों को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में घमासान

मुंबई महानगरपालिका चुनाव के बाद स्थायी समिति, शिक्षा समिति और सुधार समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी गई है. महापौर रितु तावड़े ने आधिकारिक रूप से सूची जारी की, जिसमें स्थायी और सुधार समिति में 26-26 तथा शिक्षा समिति में 22 सदस्यों का चयन किया गया है. इस घोषणा के साथ ही राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है.

स्थायी समिति और सुधार समिति को बीएमसी की सबसे प्रभावशाली इकाइयों में गिना जाता है, जहां वित्तीय और विकास संबंधी फैसले लिए जाते हैं. शिक्षा समिति में 22 सदस्यों को शामिल किया गया है, जो स्कूलों और शैक्षणिक नीतियों से जुड़े निर्णय लेंगे. महापौर द्वारा नामों की घोषणा के तुरंत बाद दलों के भीतर समीकरणों पर चर्चा शुरू हो गई.

बीएमसी समिति सदस्यों की नियुक्ति से ठाकरे गुट नाराज

वहीं समिति नियुक्तियों को लेकर ठाकरे गुट की शिवसेना में घमासान की खबर सामने आई है. स्थायी समिति में जगह न मिलने से कुछ वरिष्ठ सदस्यों में नाराज़गी देखी गई है. इम्प्रूवमेंट समिति से इस्तीफा देने की चेतावनी भी दी गई है, जिससे अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आया है.

पूर्व और पश्चिम उपनगरों के कुछ नेताओं के बेटों को समिति में शामिल न किए जाने पर चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं. सूत्रों के अनुसार विशाखा राऊत, मिलिंद वैद्य तथा कुछ विधायक-सांसदों के बेटों के नाम चर्चा में रहे. इसे लेकर पार्टी के भीतर असहमति की स्थिति बनी हुई है.

स्थायी समिति के सदस्य के नाम

शिवसेना ठाकरे गुट से श्रद्धा जाधव, रमाकांत रहाटे, लक्ष्मी भाटिया, दीपमाला बडे, मीनाक्षी पाटणकर, यशोधर फणसे और जगदीश थैवालापिल को शामिल किया गया है. इन नामों को लेकर संगठन के भीतर समर्थन और विरोध दोनों देखने को मिले हैं.

वहीं अन्य पार्टियों से स्थायी समिति में बीजेपी के गणेश दत्ताराम खणकर, प्रभाकर शिंदे, राखी जाधव, मकरंद नार्वेकर, सुरेश झा, शीतल गंभीर, प्रकाश दरेकर, प्रीति साताम, तेजेंद्र सिंह तेजा और हरीश बांगिर्डे शामिल हैं. शिवसेना शिंदे गुट से अमेय गोले, यामिनी जाधव और अंजली नाईक को स्थान मिला है, जबकि शहीदा खान एनसीपी से हैं.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से यशवंत किल्लेदार, कांग्रेस से अजंता यादव, अक्षरफ आज़मी और ट्यूलिप मिरांडा को मौका मिला है. एआईएमआईएम से विजय उबाले को स्थायी समिति में शामिल किया गया है. इससे समिति में बहुदलीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है.

सुधार, शिक्षा और बेस्ट समिति

सुधार समिति में बीजेपी के प्रकाश गंगाधरे, अलका केरकर, शर्मा चित्तरंजन, महादेव शिवगण, दीपक तावडे, स्वप्ना म्हात्रे, अनीश मखवाणी, तेजस्वी घोसालकर, साक्षी दलवी और संदीप पटेल शामिल हैं. ठाकरे गुट से मिलिंद वैद्य, विशाखा राऊत, विठ्ठल लोकरे, सचिन पडवल, उर्मिला पानचाल, हिरालाला और लोणा रावल को जगह मिली है.

शिंदे गुट से अमेय घोले, संध्या दोषी, किरण लांडगे और अजित रावराणे को शामिल किया गया है. कांग्रेस से अशरफ आज़मी, खान मिरज और हैदर मोसीन, एआईएमआईएम से शबाना शेख तथा एमएनएस से सुप्रिया दलवी को अवसर मिला है. शिक्षा समिति में बीजेपी के निखिल व्यास और योजना ठोकले, ठाकरे गुट से प्रियांका राउत तथा शिंदे गुट से चंद्रावती मोरे को नामित किया गया है.

बेस्ट परिवहन समिति में बीजेपी के आकाश राजपुरोहित, संतोष मेडेकर, रमाकांत गुप्ता, सुनील गणाचार्य और प्रमोद वाकोडे शामिल हैं. ठाकरे गुट से प्रविणा मोरोजकर, सुनील, नितीन नादगावकर और सुमित अहिर, शिंदे गुट से उपेंद्र सावंत को मौका मिला है. कांग्रेस से आशा कोपरकर और चंद्रकांत भीमराव मजलीकर तथा एआईएमआईएम से सैफल खान को भी समिति में स्थान दिया गया है.