महाराष्ट्र में आगामी नगर निगम चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी, शिवेसना और नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी की रणनीति के बारे में अहम जानकारी सामने आई है.दावा है कि म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए महायुति का फॉर्मूला तय हो गया है. BJP और शिवसेना शिंदे ग्रुप मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नासिक, नागपुर में मिलकर चुनाव लड़ेंगे. सूत्रों के अनुसार NCP और BJP पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निकाय में अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे.

पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ में BJP और NCP की अलग-अलग रणनीति

पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ में BJP और NCP की ताकत बराबर है. ऐसे में, BJP और NCP ने अलग-अलग रणनीति बनाई है ताकि कार्यकर्ताओं को मौका मिले और कोई बगावत न हो. पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निकाय में अलग-अलग लड़कर विपक्ष को किनारे किया जाएगा. नागपुर में BJP ज्यादा मजबूत है. हालांकि सहयोगी शिवसेना को भी साथ लिया जाएगा. नवी मुंबई को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन BJP-सेना को साथ लाने की कोशिशें हो रही हैं.

BJP का उम्मीदवारों का नया पैटर्न

BJP म्युनिसिपल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नया पैटर्न और रणनीति ला सकती है. नगर निगम चुनाव के कई इलाकों में यह बात सामने आई थी कि BJP के MLA, MP और बाहर के इंचार्ज ने उम्मीदवारों के नामांकन से लेकर रणनीति तय करने तक में मनमानी की. सूत्रों के मुताबिक म्युनिसिपल चुनाव में नई रणनीति के साथ उतरने को लेकर हलचल है. जिन वार्ड में BJP के चुने जाने का 100 फीसदी भरोसा है, वहां युवा और वफादार उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा. बाहर से आए उम्मीदवारों नहीं थोपे जाएंगे. ऐसे वार्ड जहां जीत का भरोसा तो है, लेकिन पक्का नहीं है, वहां दूसरी पार्टियों के लोगों या बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोगों पर विचार किया जाएगा. गठबंधन का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अगर किसी सहयोगी का नेता आपके खिलाफ बोलता है, तो आपको रिएक्ट न करने का निर्देश दिया जा सकता है.

अगर इस प्लान पर अमल हुआ तो इन क्षेत्रों में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी-एस के महाविकास अघाड़ी को चुनाव में संकट का सामना कर पड़ सकता है.