हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशरद पवार का 'पावर डिनर', मिलने पहुंचे भतीजे अजित पवार, राहुल-प्रियंका गांधी की मौजूदगी ने बढ़ाई हलचल

शरद पवार का 'पावर डिनर', मिलने पहुंचे भतीजे अजित पवार, राहुल-प्रियंका गांधी की मौजूदगी ने बढ़ाई हलचल

Sharad Pawar: शरद पवार के रात्रिभोज में राहुल, प्रियंका, अजित पवार, गौतम अदाणी, रेवंत रेड्डी सहित कई सियासी-कारोबारी हस्तियां शामिल हुईं. पवार के 85वें जन्मदिन से पहले यह कार्यक्रम चर्चा में रहा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 11 Dec 2025 10:11 AM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार (NCP-SP) के प्रमुख शरद पवार ने अपने 85वें जन्मदिन से पहले बुधवार (10 दिसंबर) की रात दिल्ली स्थित अपने आवास 6 जनपथ पर एक भव्य रात्रिभोज का आयोजन किया. यह आयोजन न केवल एक औपचारिक मिलन समारोह था, बल्कि सियासी गलियारों में इसे एक महत्वपूर्ण शक्ति-प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है. राजनीतिक जगत, उद्योग जगत और संसद के कई बड़े नाम एक ही छत के नीचे दिखाई दिए, जिससे कार्यक्रम की चर्चा देर रात तक होती रही.

इस रात्रिभोज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की उपस्थिति ने कार्यक्रम को खास महत्व दिया. दोनों नेताओं का शरद पवार के साथ एक ही मंच पर होना, मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. वहीं, पवार के भतीजे और महाराष्ट्र की राजनीति में अलग राह पकड़ चुके अजित पवार की मौजूदगी ने कई नए सवाल भी खड़े कर दिए. राजनीतिक रूप से अलग होने के बावजूद दोनों का इस तरह साथ नजर आना आगामी दिनों में किसी नए संकेत की ओर इशारा कर सकता है.

अदाणी और पवार की मुलाकातों ने कई चर्चाओं को दिया जन्म

कार्यक्रम की एक बड़ी खासियत रही कि देश के चर्चित उद्योगपति गौतम अदाणी भी इस रात्रिभोज में शामिल हुए. हाल के वर्षों में अदाणी और पवार की मुलाकातें कई बार चर्चा का विषय बनी हैं, ऐसे में इस आयोजन में उनकी मौजूदगी ने राजनीतिक-व्यापारिक रिश्तों को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी विशेष रूप से मौजूद रहे, जिसने इस रात्रिभोज को राष्ट्रीय स्तर का महत्व दे दिया.

पवार की पार्टी में सत्ता पक्ष से भी कई नेता हुए शामिल

सत्ता पक्ष से भी कार्यक्रम में अहम उपस्थिति दर्ज हुई. बीजेपी नेता डी. पुरंदेश्वरी, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू तथा तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत राय सहित संसद के कई अन्य सदस्य इस आयोजन में शामिल हुए. सभी नेताओं का एक साथ बैठकर अनौपचारिक बातचीत करना, मौजूदा राजनीतिक माहौल में एक दुर्लभ दृश्य जैसा था.

12 दिसंबर को शरद पवार मनाएंगे अपना 85वां जन्मदिन

शरद पवार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षामंत्री और पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं. वो 12 दिसंबर को अपना 85वां जन्मदिन मनाएंगे. राजनीति में 60 साल से अधिक की सक्रिय भूमिका निभाने वाले पवार के सम्मान में यह रात्रिभोज न केवल शुभकामनाओं का अवसर था, बल्कि यह संदेश भी कि पवार अभी भी भारतीय राजनीति में एक अहम केंद्र बिंदु बने हुए हैं.

इस आयोजन के बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि क्या यह रात्रिभोज आने वाले महीनों में किसी नए राजनीतिक मेल-मिलाप या समीकरण का आधार बन सकता है. फिलहाल इतना तय है कि पवार का यह रात्रिभोज राजधानी दिल्ली के सियासी माहौल में नई हलचल जरूर लेकर आया है.

Published at : 11 Dec 2025 08:12 AM (IST)
