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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रLPG सिलेंडर का जिक्र कर संजय राउत बोले, 'लोगों के घर के पास जो गटर है, सरकार उस पर...'

LPG सिलेंडर का जिक्र कर संजय राउत बोले, 'लोगों के घर के पास जो गटर है, सरकार उस पर...'

Sanjay Raut on LPG Shortage: शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि सब ठीक है. उनके लोगों के पास इजरायल और ट्रंप की तरफ से गैस आ रहा होगा.

By : सनातन कुमार | Updated at : 13 Mar 2026 02:52 PM (IST)
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शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि एलपीजी सिलेंडर कको लेकर सरकार झूठ बोल रही है. पीएम नरेंद्र मोदी का बयान है कि सब कुछ ठीक ठाक है. हमारे पेट्रोलियम मंत्री भी सदन में यही बात करते हैं. लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार से थोड़ी छुट्टी लें और बाहर आकर देखें. पटना में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल और लखनऊ किसी भी राज्य में जाकर देखिए, नोटबंदी के बार फिर एक बार आपने लोगों को कतार में खड़ा कर दिया है.

संजय राउत ने आगे  कहा, "आप बोलते हो कि सबकुछ ठीक ठाक है. आपके घर में ठीक ठाक होगा. आपके लोगों को इजरायल और प्रेसिडेंट ट्रंप से एलपीजी आता होगा. लेकिन इस देश की जो आम जनता बेरोजगार हो रही है. चूल्हे नहीं चल रहे हैं. आपने जो गटर गैस के बारे में बोला था, लोगों के घर के पास जो गटर हैं उसके ऊपर सरकार प्लांट खड़ी करेगी. गटर से गैस निकालकर दे देगी."

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सड़क से संसद तक संग्राम!

बता दें कि LPG संकट को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम देखने को मिल रहा है. विपक्ष सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया. वहीं, दिल्ली में कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया.

पटना के छात्रों ने बयां किया दर्द

बिहार की राजधानी पटना में गैस की किल्लत की वजह से पढ़ाई करने वाले छात्र भी परेशान हैं. छात्रों के पास छोटा सिलेंडर होता है जो वो दुकानदारों से भरवाते हैं. अब छात्रों का कहना है कि या तो गैस मिल नहीं रही है या फिर 90-100 की जगह उनसे 300 और 400 रुपये मांगे जा रहे हैं.

सिलेंडर की कमी से बढ़ी इंडक्शन की मांग

वाराणसी में गैस सिलेंडर की कमी के बीच बाजारों में इंडक्शन की मांग तेजी से बढ़ रही है. दुकानदारों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में मांग में करीब 30-40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. खरीदारों का कहना है कि एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने के कारण हमें इंडक्शन खरीदना पड़ रहा है. 

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चंडीगढ़ में कॉमर्शियल गैस की किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. यहां भी इंडक्शन की मांग बढ़ती दिख रही है. कई जगहों पर इंडक्शन की कमी की वजह से अब लोग दूसरी जगहों का रुख कर रहे हैं. जैसे शिमला में कमी होने की वजह से लोग अब इंडक्शन खरीदने चंडीगढ़ तक पहुंच रहे हैं.

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 13 Mar 2026 02:42 PM (IST)
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