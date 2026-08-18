BJP की नई टीम में स्मृति ईरानी की वापसी, संजय राउत बोले- 'वापस मौका मिला है...'

लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम बनाई है. इस टीम में अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को भी शामिल किया गया है. साथ ही, कई पुराने और अनुभवी बड़े चेहरे संगठन का हिस्सा बनाए गए हैं. इसको लेकर उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है.

संजय राउत का कहना है, "किसका कमबैक होता है, किसको बाहर निकाला जाता है, यह किसी पार्टी और संगठन का एक अंदरूनी मामला है. इस बारे में किसी और पार्टी के नेताओं का बात करना ठीक नहीं है. बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन हैं. नवीन का मतलब मराठी में 'नया' होता है. अब वो नए नए आए हैं तो उनके लिए टीम भी नई बनेगी. अब वह क्या चमत्कार करते हैं, वो देख लिया जाएगा."

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'क्या होता है देखा जाएगा'- संजय राउत

वहीं, स्मृति ईरानी का जिक्र कर संजय राउत ने कहा, "कुछ पुराने लोग भी टीम में आए हैं, जिन्हें पहले निकाल दिया गया था. स्मृति ईरानी को वापस से मौका मिला है, राम माधव को भी चांस दिया गया है. संगठन के सबसे अनुभवी व्यक्ति अगर कई होंगे तो विनोद तावड़े हैं. उन्हें भी टीम में शामिल किया गया है. देखते हैं अब आगे क्या होता है."

'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर भड़के संजय राउत

स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में 'दिमाग नक्सल' शब्द का जिक्र किया था, जिसके बाद से सियासत तेज हो गई. इसपर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा, "दिमागी नक्सलवाद शब्द जिसके भी दिमाग से आया है, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या उन्हें स्पीच लिखकर देने वाले लोग हों, उनके दिमाग के बारे में देश को बहुत चिंता है. उनका दिमाग ठीक है कि नहीं यह देखना पड़ेगा. अगर दिमाग ठीक नहीं है, तो सर्जरी करनी पड़ेगी. इस देश के युवाओं और पढे़ लिखे लोगों को आप दिमागी नक्सलवादी बोलते हो. यह सब कहां से आता है? कभी कॉकरोच बना देते हो कभी नक्सली बना देते हो."

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