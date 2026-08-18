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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBJP की नई टीम में स्मृति ईरानी की वापसी, संजय राउत बोले- 'वापस मौका मिला है...'

BJP की नई टीम में स्मृति ईरानी की वापसी, संजय राउत बोले- 'वापस मौका मिला है...'

Sanjay Raut on Smriti Irani: संजय राउत का कहना है कि नितिन नवीन नए-नए आए हैं तो उनकी टीम भी नई-नई बनेगी. इसमें कौन शामिल होता है और कौन निकाला जाता है यह उस पार्टी का फैसला है. हम कुछ नहीं कह सकते.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 18 Aug 2026 01:35 PM (IST)
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लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम बनाई है. इस टीम में अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को भी शामिल किया गया है. साथ ही, कई पुराने और अनुभवी बड़े चेहरे संगठन का हिस्सा बनाए गए हैं. इसको लेकर उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है.

संजय राउत का कहना है, "किसका कमबैक होता है, किसको बाहर निकाला जाता है, यह किसी पार्टी और संगठन का एक अंदरूनी मामला है. इस बारे में किसी और पार्टी के नेताओं का बात करना ठीक नहीं है. बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन हैं. नवीन का मतलब मराठी में 'नया' होता है. अब वो नए नए आए हैं तो उनके लिए टीम भी नई बनेगी. अब वह क्या चमत्कार करते हैं, वो देख लिया जाएगा."

यह भी पढ़ें: नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, वसुंधरा-स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी | पूरी लिस्ट

'क्या होता है देखा जाएगा'- संजय राउत

वहीं, स्मृति ईरानी का जिक्र कर संजय राउत ने कहा, "कुछ पुराने लोग भी टीम में आए हैं, जिन्हें पहले निकाल दिया गया था. स्मृति ईरानी को वापस से मौका मिला है, राम माधव को भी चांस दिया गया है. संगठन के सबसे अनुभवी व्यक्ति अगर कई होंगे तो विनोद तावड़े हैं. उन्हें भी टीम में शामिल किया गया है. देखते हैं अब आगे क्या होता है."

'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर भड़के संजय राउत

स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में 'दिमाग नक्सल' शब्द का जिक्र किया था, जिसके बाद से सियासत तेज हो गई. इसपर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा, "दिमागी नक्सलवाद शब्द जिसके भी दिमाग से आया है, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या उन्हें स्पीच लिखकर देने वाले लोग हों, उनके दिमाग के बारे में देश को बहुत चिंता है. उनका दिमाग ठीक है कि नहीं यह देखना पड़ेगा. अगर दिमाग ठीक नहीं है, तो सर्जरी करनी पड़ेगी. इस देश के युवाओं और पढे़ लिखे लोगों को आप दिमागी नक्सलवादी बोलते हो. यह सब कहां से आता है? कभी कॉकरोच बना देते हो कभी नक्सली बना देते हो."

यह भी पढ़ें: स्मृति ईरानी-राम माधव की वापसी, अमित मालवीय को जगह नहीं, क्या सच हुई कुंडली की भविष्यवाणी?

 

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 18 Aug 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Smriti Irani संजय राउत Maharashtra News Nitin Nabin BJP
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