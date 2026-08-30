'मोहन भागवत को...', संघ प्रमुख के हिंदू- मुस्लिम वाले बयान पर बोले संजय राउत

अमेरिका के न्यूयॉर्क में राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू- मुस्लिम वाले बयान को लेकर देश में सियासत गर्म है. विपक्ष के नेताओं की इस पर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं. इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के दिग्गज नेता संजय राउत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

संजय राउत ने कहा, "मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क में जो बयान दिया कि जो मुसलमानों से नफरत करता है या चाहता है कि मुसलमानों को भारत से निकाल दिया जाए, वह हिंदू नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को हिंदू नहीं कहा जा सकता, यह एक महत्वपूर्ण बयान है. लेकिन मोहन भागवत को यही बयान यहां भारत में भी देना चाहिए."

संजय राउत ने आगे कहा, "उन्हें यह संदेश अपने संगठन के उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सत्ता में हैं, और महाराष्ट्र में जो बाहर से उनकी पार्टी में लाए जाते हैं और ऐसे बयान देते हैं. मोहन भागवत उन्हें शिक्षित करना चाहिए और उनके लिए वैचारिक और चिंतन सत्र आयोजित करने चाहिए."

न्यूयॉर्क में दिए बयान की हो रही चर्चा

दरअसल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क में 'वन वर्ल्ड, वन ह्यूमैनिटी' कार्यक्रम में 30 देशों के 180 से अधिक प्रतिभागियों को संबोधित किया था. इस दौरान उन्होंने मुसलमानों को लेकर संगठन के नजरिए पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया.

संघ प्रमुख ने क्या कहा था?

मोहन भागवत ने 2018 में दिल्ली में मुस्लिम प्रतिभागियों के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए कहा था, "तब मैंने कहा था- नहीं। वह हिंदू नहीं है। अगर कोई हिंदू सोचता है कि भारत में कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए, तो वह हिंदू नहीं रहेगा. अगर आप खुद को हिंदू कहना चाहते हैं, तो आपको यह मानना होगा कि सभी रास्ते एक ही ओर ले जाते हैं। और हर इंसान की एक गरिमा है. इंसानों में कोई भेद नहीं है."