हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'कल 12 बजे', तीन शब्दों में संजय राउत ने दे दिया बड़ा संकेत, बदल जाएगा महाराष्ट्र की सियासत का समीकरण?

'कल 12 बजे', तीन शब्दों में संजय राउत ने दे दिया बड़ा संकेत, बदल जाएगा महाराष्ट्र की सियासत का समीकरण?

MP Sanjay Raut: सांसद संजय राऊत ने कहा कि मनसे और शिवसेना का गठबंधन तय हो चुका है. दोनों दल के कार्यकर्ता साथ काम कर रहे हैं. साथ ही कहा कि राज और उद्धव ठाकरे की औपचारिक घोषणा जल्द होगी.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 23 Dec 2025 01:19 PM (IST)
Preferred Sources

बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की साथ आने का इंतजार किया जा रहा है. मनसे और शिवसेना यूबीटी के नेता और कार्यकर्ता इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि लगभग 2 दशक बाद बाल ठाकरे के दोनों बच्चे एकसाथ आने वाले हैं. इसको लेकर अब उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया है. संजय राउत ने मनसे और शिवसेना यूबीटी के गठबंधन को लेकर चल रहे सभी भ्रम पर विराम लगा दिया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गठबंधन हो चुका है और अब सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है.

संजय राउत के मुताबिक, कार्यकर्ताओं ने इस गठबंधन को स्वीकार कर लिया है और मुंबई समेत कई नगरपालिकाओं में दोनों दलों के कार्यकर्ता साथ मिलकर काम भी शुरू कर चुके हैं.

संजय राउत ने किया एक्स पोस्ट

यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक्स पर उद्धव और राज ठाकरे की फोटो शेयर कर केवल तीन शब्दों में अपनी बात कह दी. उन्होंने लिखा, 'कल12 बजे', जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि बुधवार, 24 दिसंबर को उद्धव और राज ठाकरे गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं.

कल रात सीटों की हुई आखिरी बैठक- संजय राउत

संजय राउत ने बताया कि मुंबई और अन्य नगर निगमों को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं. सीटों के बंटवारे पर कल रात आखिरी बैठक हुई थी. अब बस राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक साथ मंच पर आकर घोषणा करना बाकी है, जो आज या कल हो सकती है. उन्होंने कहा कि नाशिक में पूरी चर्चा हो चुकी है. जबकि पुणे, ठाणे, मीरा-भाईंदर और कल्याण-डोंबिवली में सीटों का बंटवारा तय हो गया है.

दोनों दलों के बीच नहीं है कोई तनाव- संजय राउत

राज ठाकरे की पार्टी की ओर से कहा गया है कि सीट बंटवारे की फाइनल घोषणा तक दोनों दलों के बीच गठबंधन न माना जाए. इसपर सजंय राउत ने कहा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है और दोनों दलों के बीच कोई तनाव नहीं है. मराठी बहुल इलाकों में भी कोई विवाद नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि जो भी सीट जीतेगा, वह गठबंधन की ही सीट होगी और इससे बीजेपी को परेशानी होगी.

अब गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं- संजय राउत

संजय राउत ने कहा कि जिस दिन वर्ली के डोम में दोनों भाई एक साथ आए, उसी दिन गठबंधन बन गया था. शिंदे गुट पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अब गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है. साथ ही केवल निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिलेगा.

संवैधानिक संस्थाओं को लेकर उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि समय रहते बोलना जरूरी है. वरना बाद में पछतावा होता है. कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की और कहा कि बातचीत के दरवाजे आखिरी समय तक खुले रहते हैं.

ये भी पढ़िए- 'बाबूजी के लिए ले जा रहे थे, बीमार हैं', शराब के साथ पकड़ाया जवान, SP ने लिया ये बड़ा एक्शन

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 23 Dec 2025 01:11 PM (IST)
Tags :
Raj Thackeray MP Sanjay Raut MAHARASHTRA NEWS SHIV SENA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
स्पोर्ट्स
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
Advertisement

वीडियोज

कोडीन कांड पर यूपी में जारी सियासी संग्राम,सपा ने कोडीन कफ सिरप मामले पर पोस्टर के जरिए साधा निशाना
Top News: देखिए 10 बजे की बड़ी खबरें | Aravalli Hills | Rahul Gandhi | BMC Elections | Headlines
Top News : फटाफट अंदाज में देखिए आज सुबह की सभी बड़ी । PM Modi । Rahul Gandhi । Parliament Session
उत्तर भारत के कई हिस्सों में पड़ रही कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई परेशानी|
Tata Safari petrol review, mileage and features| Auto Live #tatasafari
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
स्पोर्ट्स
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
बॉलीवुड
बॉयफ्रेंड स्टेबिन संग शादी के बंधन में बंधने वाली हैं कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन? आ गई वेडिंग डेट से लेकर वेन्यू की डिटेल!
बॉयफ्रेंड स्टेबिन संग कब और कहां शादी कर रही हैं नूपुर सेनन? आ गई वेडिंग डेट से लेकर वेन्यू की डिटेल!
जनरल नॉलेज
खुदा और अल्लाह में क्या होता है अंतर, जान लीजिए इन दोनों शब्दों का अंतर
खुदा और अल्लाह में क्या होता है अंतर, जान लीजिए इन दोनों शब्दों का अंतर
ट्रेंडिंग
सचिन के साथ डिब्बे में बंद हो गई सीमा हैदर, ठंडे-ठंडे हाथों से छू लिए गाल; बोली- मजा आ गया; देखें वीडियो
सचिन के साथ डिब्बे में बंद हो गई सीमा हैदर, ठंडे-ठंडे हाथों से छू लिए गाल; बोली- मजा आ गया; देखें वीडियो
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget