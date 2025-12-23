बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की साथ आने का इंतजार किया जा रहा है. मनसे और शिवसेना यूबीटी के नेता और कार्यकर्ता इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि लगभग 2 दशक बाद बाल ठाकरे के दोनों बच्चे एकसाथ आने वाले हैं. इसको लेकर अब उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया है. संजय राउत ने मनसे और शिवसेना यूबीटी के गठबंधन को लेकर चल रहे सभी भ्रम पर विराम लगा दिया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गठबंधन हो चुका है और अब सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है.

संजय राउत के मुताबिक, कार्यकर्ताओं ने इस गठबंधन को स्वीकार कर लिया है और मुंबई समेत कई नगरपालिकाओं में दोनों दलों के कार्यकर्ता साथ मिलकर काम भी शुरू कर चुके हैं.

संजय राउत ने किया एक्स पोस्ट

यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक्स पर उद्धव और राज ठाकरे की फोटो शेयर कर केवल तीन शब्दों में अपनी बात कह दी. उन्होंने लिखा, 'कल12 बजे', जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि बुधवार, 24 दिसंबर को उद्धव और राज ठाकरे गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं.

कल रात सीटों की हुई आखिरी बैठक- संजय राउत

संजय राउत ने बताया कि मुंबई और अन्य नगर निगमों को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं. सीटों के बंटवारे पर कल रात आखिरी बैठक हुई थी. अब बस राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक साथ मंच पर आकर घोषणा करना बाकी है, जो आज या कल हो सकती है. उन्होंने कहा कि नाशिक में पूरी चर्चा हो चुकी है. जबकि पुणे, ठाणे, मीरा-भाईंदर और कल्याण-डोंबिवली में सीटों का बंटवारा तय हो गया है.

दोनों दलों के बीच नहीं है कोई तनाव- संजय राउत

राज ठाकरे की पार्टी की ओर से कहा गया है कि सीट बंटवारे की फाइनल घोषणा तक दोनों दलों के बीच गठबंधन न माना जाए. इसपर सजंय राउत ने कहा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है और दोनों दलों के बीच कोई तनाव नहीं है. मराठी बहुल इलाकों में भी कोई विवाद नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि जो भी सीट जीतेगा, वह गठबंधन की ही सीट होगी और इससे बीजेपी को परेशानी होगी.

अब गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं- संजय राउत

संजय राउत ने कहा कि जिस दिन वर्ली के डोम में दोनों भाई एक साथ आए, उसी दिन गठबंधन बन गया था. शिंदे गुट पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अब गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है. साथ ही केवल निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिलेगा.

संवैधानिक संस्थाओं को लेकर उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि समय रहते बोलना जरूरी है. वरना बाद में पछतावा होता है. कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की और कहा कि बातचीत के दरवाजे आखिरी समय तक खुले रहते हैं.

