हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'महाराष्ट्र की राजनीति का कोई जयचंद है तो वो...', संजय राउत के बयान पर संजय निरुपम का पलटवार

'महाराष्ट्र की राजनीति का कोई जयचंद है तो वो...', संजय राउत के बयान पर संजय निरुपम का पलटवार

Maharashtra News: एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा से गद्दारी की, उसकी वजह से उनके हाथ से पूरी पार्टी निकल गई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 17 Jan 2026 04:46 PM (IST)
Preferred Sources

उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत की ओर से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को 'जयचंद' कहने पर संजय निरुपम ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र की राजनीति का कोई 'जयचंद' है, तो वह उद्धव ठाकरे हैं. संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा से गद्दारी करने का आरोप लगाया. साथ ही एकनाथ शिंदे को बहुदर और समर्पित शिवसैनिक बताया.

शिंदे गुट शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने कहा, "अगर महाराष्ट्र की राजनीति का कोई 'जयचंद' है, तो वह उद्धव ठाकरे हैं. जिस तरह से उन्होंने 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर जिस तरीके से बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा से गद्दारी की और कांग्रेस-शरद पवार के साथ जाकर हाथ मिलाया, यह 'जयचंद' वाली प्रवृति है. इसकी वजह से उनके हाथ से पूरी पार्टी निकल गई.'' 

एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को वापस ट्रैक पर लाया- निरुपम

संजय निरुपम ने आगे शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तारीफ भी की. उन्होंने कहा, ''एकनाथ शिंदे तो बहादुर और एक समर्पित शिवसैनिक हैं, जिन्होंने शिवसेना प्रमुख के विचारों के आधार पर शिवसेना को वापस पटरी पर लाया और BJP के साथ हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित सरकार बनाई."

संजय राउत ने क्या कहा?

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जयचंद की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के जयचंद नहीं बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी नहीं बनता! मराठी जनता शिंदे को जयचंद के तौर पर याद रखेगी.

बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे को मिली हार

बीएमसी चुनाव के नतीजे शुक्रवार (16 जनवरी) को घोषित किए गए. एक तरफ जहां शिवसेना (यूबीटी) को तगड़ा झटका मिला है, तो वहीं महायुति में जश्न का माहौल है क्योंकि देश की सबसे अमीर महानगरपालिका पर अब उसका कब्जा हो गया है. ऐतिहासिक रूप से बीएमसी पिछले 25 सालों से अधिक समय से शिवसेना का गढ़ रही है. बालासाहेब ठाकरे की विरासत को संरक्षित करने के इरादे से शिवसेना-यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने भाई राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और हार का सामना करना पड़ा. 

और पढ़ें
Published at : 17 Jan 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
Sanjay Raut Sanjay Nirupam Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
बांग्लादेश की शर्मनाक हरकत, भारतीय मूल के ICC अधिकारी को नहीं दिया वीजा; T20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल जारी
बांग्लादेश की शर्मनाक हरकत, भारतीय मूल के ICC अधिकारी को नहीं दिया वीजा; T20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल जारी
इंडिया
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मणिकर्णिका घाट पर सियासी बवाल के बीच वाराणसी पहुंचे CM योगी, बोले- काशी को बदनाम करने की साजिश
मणिकर्णिका घाट पर सियासी बवाल के बीच वाराणसी पहुंचे CM योगी, बोले- काशी को बदनाम करने की साजिश
बॉलीवुड
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Mission India: 'BJP सरकार बनाइए हम इनको देश से बाहर निकालेंगे'- पीएम मोदी | Mamata Banerjee
PM Modi Mission India: PM मोदी की बंगाल को बड़ी सौगात, Vande Bharat Sleeper का किया शुभारंभ ABP
Patna के Caramli Chak में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग | Fire News | ABP News | Bihar News
Singer AR Rahman के बयान से दिग्गज नेताओं के बयान आए सामने | Bollywood | ABP News
BMC Election Update: शिंदे गुट की मांग ढाई साल के लिए महापौर पद दिया जाए-सूत्र | Maharashtra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
बांग्लादेश की शर्मनाक हरकत, भारतीय मूल के ICC अधिकारी को नहीं दिया वीजा; T20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल जारी
बांग्लादेश की शर्मनाक हरकत, भारतीय मूल के ICC अधिकारी को नहीं दिया वीजा; T20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल जारी
इंडिया
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मणिकर्णिका घाट पर सियासी बवाल के बीच वाराणसी पहुंचे CM योगी, बोले- काशी को बदनाम करने की साजिश
मणिकर्णिका घाट पर सियासी बवाल के बीच वाराणसी पहुंचे CM योगी, बोले- काशी को बदनाम करने की साजिश
बॉलीवुड
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
इंडिया
'सरकार की लापरवाही से हुई ये त्रासदी', इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी
'सरकार की लापरवाही से हुई ये त्रासदी', इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी
विश्व
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
ट्रेंडिंग
"कयामत है कयामत" इन हसीनाओं के ठुमके देख दिल हार बैठेंगे आप, यूजर्स बोले, कोई तो रोक लो
नौकरी
बिना लिखित परीक्षा NHAI में नौकरी का सुनहरा मौका, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी, ये है लास्ट डेट
बिना लिखित परीक्षा NHAI में नौकरी का सुनहरा मौका, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी, ये है लास्ट डेट
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget