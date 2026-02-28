हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: होली से पहले रत्नागिरी में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त, 1.5 करोड़ का माल बरामद

महाराष्ट्र: होली से पहले रत्नागिरी में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त, 1.5 करोड़ का माल बरामद

Ratnagiri News in Hindi: होली से पहले महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई हुई है. टीम ने रत्नागिरी में गोवा निर्मित शराब की बड़ी खेप जब्त की है. जिसकी कीमत 1.5 करोड़ आंकी गई है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 28 Feb 2026 12:21 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब डेढ़ करोड़ रुपये की गोवा निर्मित अवैध शराब जब्त की है. यह कार्रवाई राजापुर के हातीवले इलाके में मुंबई-गोवा हाईवे पर की गई. 

राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की टीम ने बड़ी खेप पर कार्रवाई करते हुए करोड़ों का माल जब्त कर लिया है. जानकारी के अनुसार, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, रत्नागिरी की टीम ने एक छह पहिया कंटेनर को रोककर तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में गोवा ब्रांड की शराब पाई गई. 

करोड़ों में बताई जा रही है अवैध शराब की कीमत

टीम द्वारा जब्त की गई अवैध शराब कुल 1 करोड़ 59 लाख 68 हजार रुपये की कीमत बताई जा रही है. इसमें से अवैध गोवा शराब की कीमत 1 करोड़ 37 लाख 28 हजार रुपये बताई जा रही है. जब्त माल में रॉयल ब्लू माल्ट व्हिस्की ब्रांड के 1300 कार्टन शामिल हैं. 

साथ ही टाटा कंपनी का सफेद रंग का कंटेनर भी कब्जे में लिया गया है. इस मामले में कंटेनर चालक गणेश कुमार पोकरराम को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है.

कार्रवाई से हड़कंप

राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की तरफ से होली के मद्देनजर की गई इस बड़ी कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है. मामले की आगे की जांच जारी है. फिलहाल टीम इस मामले में आगे कार्रवाई करने में जुट गई है.

अधिकारियों ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है. इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी से महकमे में भी हड़कंप मच गया है. अधिकारियों ने कठोर कार्रवाई करते हुए माल जब्त करने के बाद कंटेनर को भी सीज कर दिया है. 

वहीं टीम द्वारा आरोपी कंटेनर चालक को भी हिरासत में लिया गया है. साथ ही इस अवैध शराब के संबंध में उससे मामले में गहन पूछताछ की जा रही है. टीम का कहना है कि इसके पीछे के सभी पहलुओं की जांच चल रही है. 

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 28 Feb 2026 12:21 PM (IST)
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS Ratnagiri News
Embed widget