ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराहुल गांधी की हिरासत पर महाराष्ट्र में बवाल, अमरावती-बांद्रा में सड़कों कांग्रेस का प्रदर्शन

राहुल गांधी की हिरासत पर महाराष्ट्र में बवाल, अमरावती-बांद्रा में सड़कों कांग्रेस का प्रदर्शन

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत INDIA गठबंधन के सांसदों ने मंगलवार (6 अक्टूबर) को 'सेव डेमोक्रेसी मार्च' किया था, लेकिन सुरक्षाबलों ने उन्हें चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंचने नहीं दिया.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 07 Oct 2026 10:59 AM (IST)
Preferred Sources

मुंबई यूथ कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य सांसदों को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने के विरोध में मुंबई यूथ कांग्रेस और अमरावती के वेलकम पॉइंट पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. रात 11 बजे बांद्रा रिक्लेमेशन में मुंबई यूथ कांग्रेस के बैनर तले सड़कों उतरकर  कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है. इस दौरान मोदी सरकार और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए गए. 

मुंबई यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट जीनत शबरीन की लीडरशिप में मुंबई यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने रात में बांद्रा रिक्लेमेशन में सड़क जाम की और सरकार के दमन का विरोध किया. यूथ कांग्रेस वर्कर्स ने रात 11 बजे सड़क जाम की और ट्रैफिक जाम किया. उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए. इस आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस ने यूथ कांग्रेस की महिला वर्कर्स को बाल पकड़कर पीटा और घसीटा और उन्हें पुलिस वैन में हिरासत में ले लिया. 

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
मुंबई में 10 फर्जी डॉक्टरों पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा, 9 ठिकानों पर छापे
मुंबई में 10 फर्जी डॉक्टरों पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा, 9 ठिकानों पर छापे
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव: महायुति और MVA का एक जैसा हाल! दोनों खेमों में बगावत
महाराष्ट्र MLC चुनाव: महायुति और MVA का एक जैसा हाल! दोनों खेमों में बगावत
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र FDA का 11 होटलों पर एक्शन, केमिकल से पके केले और डिटर्जेंट मिले दूध का खुलासा
महाराष्ट्र FDA का 11 होटलों पर एक्शन, केमिकल से पके केले और डिटर्जेंट मिले दूध का खुलासा
महाराष्ट्र
विपक्ष और चुनाव आयोग का जिक्र कर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'काहे इतना...'
विपक्ष और चुनाव आयोग का जिक्र कर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'काहे इतना...'

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र MLC चुनाव: महायुति और MVA का एक जैसा हाल! दोनों खेमों में बगावत

अमरावती में भी लगे नारे

वहीं, दूसरी तरफ अमरावती के वेलकम प्वाइंट पर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का प्रतीकात्मक पुतला और टायर जलाकर विरोध जताया. प्रदर्शन के दौरान चक्काजाम किया गया. कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली. पुलिस ने कई युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

क्या है मामला?

दरअसल, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत INDIA गठबंधन के सांसदों ने मंगलवार (6 अक्टूबर) को 'सेव डेमोक्रेसी मार्च' किया था, लेकिन सुरक्षाबलों ने उन्हें चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंचने नहीं दिया. पुलिस द्वारा रोके जाने पर राहुल और प्रियंका समेत सभी सांसद आकाशवाणी भवन परिसर में धरने पर बैठ गए. 

इसके बाद पुलिस ने राहुल, प्रियंका और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें बस में बिठाकर ले गए. इसी के खिलाफ मुंबई और अमावती में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है. हालांकि, बाद में पुलिस करीब 2 घंटों की हिरासत के बाद सभी नेताओं को रिहा कर दिया था.

यह भी पढ़ें: मुंबई में 10 फर्जी डॉक्टरों पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा, 9 ठिकानों पर छापे

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
Maharashtra News RAHUL GANDHI CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मुंबई में 10 फर्जी डॉक्टरों पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा, 9 ठिकानों पर छापे
मुंबई में 10 फर्जी डॉक्टरों पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा, 9 ठिकानों पर छापे
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव: महायुति और MVA का एक जैसा हाल! दोनों खेमों में बगावत
महाराष्ट्र MLC चुनाव: महायुति और MVA का एक जैसा हाल! दोनों खेमों में बगावत
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र FDA का 11 होटलों पर एक्शन, केमिकल से पके केले और डिटर्जेंट मिले दूध का खुलासा
महाराष्ट्र FDA का 11 होटलों पर एक्शन, केमिकल से पके केले और डिटर्जेंट मिले दूध का खुलासा
महाराष्ट्र
विपक्ष और चुनाव आयोग का जिक्र कर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'काहे इतना...'
विपक्ष और चुनाव आयोग का जिक्र कर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'काहे इतना...'
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
INDIA गठबंधन के सांसदों को खरगे ने लंच पर बुलाया, मेन्यू में होगा साउथ इंडियन फूड
INDIA गठबंधन के सांसदों को खरगे ने लंच पर बुलाया, मेन्यू में होगा साउथ इंडियन फूड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर पर जैसा माहौल बनाया...', कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले ज्ञानेश कुमार के माता-पिता
'घर पर जैसा माहौल बनाया...', कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले ज्ञानेश कुमार के माता-पिता
इंडिया
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
क्रिकेट
BCCI का एलान, स्मृति मंधाना बनी ऑल फॉर्मेट कप्तान, नए उपकप्तान के नाम का भी एलान
BCCI का एलान, स्मृति मंधाना बनी ऑल फॉर्मेट कप्तान, नए उपकप्तान के नाम का भी एलान
टेलीविजन
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
बिहार
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
इंडिया
राहुल के प्रोटेस्ट के बाद EC का बड़ा फैसला, ज्ञानेश कुमार का इस राज्य का दौरा स्थगित
राहुल के प्रोटेस्ट के बाद EC का बड़ा फैसला, ज्ञानेश कुमार का इस राज्य का दौरा स्थगित
Home Tips
Inverter Problems: कहीं खराब तो नहीं हो रहा इन्वर्टर? आवाज आते ही समझें खतरे का संकेत
कहीं खराब तो नहीं हो रहा इन्वर्टर? आवाज आते ही समझें खतरे का संकेत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget