राहुल गांधी की हिरासत पर महाराष्ट्र में बवाल, अमरावती-बांद्रा में सड़कों कांग्रेस का प्रदर्शन

मुंबई यूथ कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य सांसदों को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने के विरोध में मुंबई यूथ कांग्रेस और अमरावती के वेलकम पॉइंट पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. रात 11 बजे बांद्रा रिक्लेमेशन में मुंबई यूथ कांग्रेस के बैनर तले सड़कों उतरकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है. इस दौरान मोदी सरकार और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए गए.

मुंबई यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट जीनत शबरीन की लीडरशिप में मुंबई यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने रात में बांद्रा रिक्लेमेशन में सड़क जाम की और सरकार के दमन का विरोध किया. यूथ कांग्रेस वर्कर्स ने रात 11 बजे सड़क जाम की और ट्रैफिक जाम किया. उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए. इस आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस ने यूथ कांग्रेस की महिला वर्कर्स को बाल पकड़कर पीटा और घसीटा और उन्हें पुलिस वैन में हिरासत में ले लिया.

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अमरावती में भी लगे नारे

वहीं, दूसरी तरफ अमरावती के वेलकम प्वाइंट पर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का प्रतीकात्मक पुतला और टायर जलाकर विरोध जताया. प्रदर्शन के दौरान चक्काजाम किया गया. कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली. पुलिस ने कई युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

क्या है मामला?

दरअसल, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत INDIA गठबंधन के सांसदों ने मंगलवार (6 अक्टूबर) को 'सेव डेमोक्रेसी मार्च' किया था, लेकिन सुरक्षाबलों ने उन्हें चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंचने नहीं दिया. पुलिस द्वारा रोके जाने पर राहुल और प्रियंका समेत सभी सांसद आकाशवाणी भवन परिसर में धरने पर बैठ गए.

इसके बाद पुलिस ने राहुल, प्रियंका और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें बस में बिठाकर ले गए. इसी के खिलाफ मुंबई और अमावती में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है. हालांकि, बाद में पुलिस करीब 2 घंटों की हिरासत के बाद सभी नेताओं को रिहा कर दिया था.

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