ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में 10 फर्जी डॉक्टरों पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा, 9 ठिकानों पर छापे

मुंबई में 10 फर्जी डॉक्टरों पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा, 9 ठिकानों पर छापे

मुंबई क्राइम ब्रांच ने फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 10 कथित फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई की है. इनके क्लीनिक पर छापा मारा गया, जहां ये बिना डिग्री के इलाज करते मिले.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 07 Oct 2026 07:22 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न इलाकों में बिना किसी मान्य मेडिकल डिग्री और अनुमति के मरीजों का इलाज कर रहे 10 फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है. क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई से फर्जी डॉक्टरों में हड़कंप मच गया.

मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट-7 को जानकारी मिली थी कि भांडुप, मानखुर्द, कुर्ला, जोगेश्वरी, बोरीवली और दहिसर इलाके में कुछ लोग बिना मेडिकल क्षेत्र की वैध डिग्री हासिल किए मरीजों का इलाज कर रहे हैं. आरोप है कि ये लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का एलोपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति से इलाज कर उनसे मोटी फीस वसूल रहे थे.

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव: महायुति और MVA का एक जैसा हाल! दोनों खेमों में बगावत
महाराष्ट्र MLC चुनाव: महायुति और MVA का एक जैसा हाल! दोनों खेमों में बगावत
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र FDA का 11 होटलों पर एक्शन, केमिकल से पके केले और डिटर्जेंट मिले दूध का खुलासा
महाराष्ट्र FDA का 11 होटलों पर एक्शन, केमिकल से पके केले और डिटर्जेंट मिले दूध का खुलासा
महाराष्ट्र
विपक्ष और चुनाव आयोग का जिक्र कर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'काहे इतना...'
विपक्ष और चुनाव आयोग का जिक्र कर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'काहे इतना...'
महाराष्ट्र
राहुल गांधी के धरने पर रामदास अठावले बोले, 'इंडिया गठबंधन में...'
राहुल गांधी के धरने पर रामदास अठावले बोले, 'इंडिया गठबंधन में...'

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र MLC चुनाव: महायुति और MVA का एक जैसा हाल! दोनों खेमों में बगावत

9 ठिकानों पर मारे छापे 

 जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने अलग-अलग दिनों में कार्रवाई करते हुए कुल 9 क्लीनिक/दवाखानों पर छापेमारी की. इनमें संतोष हेल्थ क्लिनिक, भांडुप
विनायक हेल्थ क्लिनिक, भांडुप, दम दवाखाना, जोगेश्वरी,कोहिनूर दवाखाना, जोगेश्वरी,अंकुश आयुर्वेदिक दवाखाना, बोरीवली,दीपक हर्बल हेल्थ केयर क्लिनिक, दहिसर,समर आयुर्वेदिक दवाखाना, मानखुर्द, सहित अन्य स्थान शामिल हैं.

10 के पास वैध डिग्री नहीं है 

जांच के दौरान सामने आया कि यहां इलाज कर रहे 10 कथित फर्जी डॉक्टरों के पास चिकित्सा क्षेत्र की वैध डिग्री नहीं थी,अथवा वे महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत नहीं थे. इसके बावजूद वे मरीजों का इलाज कर रहे थे. कुछ क्लीनिकों में कथित फर्जी डॉक्टरों द्वारा तैयार की गई यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयां बिक्री के लिए रखी गई थीं. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब ₹2.20 लाख कीमत की विभिन्न प्रकार की दवाइयां, बॉटल्स, सीरिंज, एंटीबायोटिक टैबलेट्स और अन्य मेडिकल सामग्री जब्त की है.

इस मामले में भांडुप पुलिस थाने में महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1961 की धारा 33 और 36 के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट-7, घाटकोपर के माध्यम से जारी है.

यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) अनिल कुंभार, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) कृष्णकांत उपाध्याय, पुलिस उपायुक्त नवनाथ ढवळे और सहायक पुलिस आयुक्त धर्मपाल बनसोडे के मार्गदर्शन में की गई.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र FDA का 11 होटलों पर एक्शन, केमिकल से पके केले और डिटर्जेंट मिले दूध का खुलासा

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 07:22 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव: महायुति और MVA का एक जैसा हाल! दोनों खेमों में बगावत
महाराष्ट्र MLC चुनाव: महायुति और MVA का एक जैसा हाल! दोनों खेमों में बगावत
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र FDA का 11 होटलों पर एक्शन, केमिकल से पके केले और डिटर्जेंट मिले दूध का खुलासा
महाराष्ट्र FDA का 11 होटलों पर एक्शन, केमिकल से पके केले और डिटर्जेंट मिले दूध का खुलासा
महाराष्ट्र
विपक्ष और चुनाव आयोग का जिक्र कर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'काहे इतना...'
विपक्ष और चुनाव आयोग का जिक्र कर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'काहे इतना...'
महाराष्ट्र
राहुल गांधी के धरने पर रामदास अठावले बोले, 'इंडिया गठबंधन में...'
राहुल गांधी के धरने पर रामदास अठावले बोले, 'इंडिया गठबंधन में...'
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों नहीं राहुल गांधी की अगुवाई वाले सांसदों को दिया समय? चुनाव आयोग ने बताया
क्यों नहीं राहुल गांधी की अगुवाई वाले सांसदों को दिया समय? चुनाव आयोग ने बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने राज्यसभा में क्यों नहीं उतारा तीसरा प्रत्याशी? जानें रणनीति
अखिलेश यादव ने राज्यसभा में क्यों नहीं उतारा तीसरा प्रत्याशी? जानें रणनीति
इंडिया
राहुल गांधी पर अभिजीत दीपके बोले 'अब विपक्ष के नेता...'
राहुल गांधी पर अभिजीत दीपके बोले 'अब विपक्ष के नेता...'
टेलीविजन
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया से हारा भारत, 125 रन से गंवाया पहला वनडे; चेज में 149 रन पर ऑलआउट
ऑस्ट्रेलिया से हारा भारत, 125 रन से गंवाया पहला वनडे; चेज में 149 रन पर ऑलआउट
दिल्ली NCR
दिल्ली में गर्मी से बेहाल लोग, कब मिलेगी राहत? जानें IMD का अपडेट
दिल्ली में गर्मी से बेहाल लोग, कब मिलेगी राहत? जानें IMD का अपडेट
ट्रेंडिंग
इस एक वजह के लिए अपनी 50% सैलरी किराए में दे रही ये महिला, वीडियो वायरल
इस एक वजह के लिए अपनी 50% सैलरी किराए में दे रही ये महिला, वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
पुराने Phones पर WhatsApp लॉगिन हो सकता है बंद, यूजर्स जान लें क्या करें?
पुराने Phones पर WhatsApp लॉगिन हो सकता है बंद, यूजर्स जान लें क्या करें?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget