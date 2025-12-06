पुणे बनेगा मॉडर्न क्रिकेट ट्रेनिंग का नया सेंटर, एकेडमी की घोषणा, क्या होंगी सुविधाएं?

खेलों के प्रति जुनून रखने वाले महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे शहर में अब क्रिकेट प्रतिभाओं को और भी सशक्त मंच मिलने वाला है. मशहूर क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ और केदार जाधव के शहर से नए टैलेंट उभारने के मकसद से पुनीत बालन ग्रुप ने शहर में अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली 'पुनीत बालन क्रिकेट अकादमी' शुरू करने का फैसला किया है, जो देश की प्रमुख निजी क्रिकेट सुविधाओं में गिनी जाएगी. यह संस्थान उन युवा क्रिकेटरों के लिए बड़ा अवसर साबित होगा जो पेशेवर स्तर तक पहुंचना चाहते हैं.

महाराष्ट्र में अलग-अलग खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रसिद्ध पुनीत बालन ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत बालन ने कहा, ''भारत में क्रिकेट के प्रति लोगों के गहरे लगाव को ध्यान में रखते हुए यह अकादमी बनाई जा रही है. वडगांव स्थित सिंहगढ़ कॉलेज मैदान और लोनावाला क्रिकेट ग्राउंड को विकसित कर प्रशिक्षण केंद्र के रूप में तैयार किया जाएगा, जहां सभी सुविधाएं बीसीसीआई की स्टैंडर्ड और जरूरतों के अनुरूप होंगी''.

खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए अनुभवी कोच होंगे नियुक्त

बालन ने यह भी जानकारी दी कि आने वाले सीजन से इन ग्राउंड्स पर बीसीसीआई से प्रमाणित घरेलू मैच कराए जाएंगे. खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए अनुभवी और बोर्ड-मान्यता प्राप्त कोच नियुक्त किए जाएंगे. इस पहल से पुणे के क्रिकेट ढांचे को नया आयाम मिलना तय है. अकादमी में दाखिले 1 जनवरी से शुरू होंगे, जबकि ट्रेनिंग सत्र 15 जनवरी से शुरू होगा.

महाराष्ट्र के क्रिकेट को मिलेगी नई पहचान!

चूंकि यह पेशेवर ढांचे पर आधारित परियोजना है, इसलिए प्रवेश संख्या सीमित रखी जाएगी. युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का मार्ग उपलब्ध कराना इस अकादमी का प्रमुख लक्ष्य है. अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेषज्ञ कोचिंग की मदद से महाराष्ट्र के क्रिकेट को नई पहचान दिलाने की योजना है.

महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए अलग बैच

महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए अलग बैच बनाए जाएंगे, जिनमें प्रशिक्षण शुल्क भी रियायती रखा जाएगा. इसे प्रदेश में महिला क्रिकेट के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. मानसून के दौरान भी अभ्यास जारी रहे, इसके लिए दोनों मैदानों पर तीन-तीन इनडोर प्रैक्टिस विकेट तैयार किए जा रहे हैं.

हॉस्टल के साथ कई अन्य सुविधाएं

साथ ही हॉस्टल सुविधा होने से बाहर के खिलाड़ियों को भी समुचित व्यवस्था मिल सकेगी. अकादमी में जिम, स्विमिंग पूल, फिटनेस ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स कंडीशनिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इसके साथ ही खिलाड़ियों को पीबीजी ज्यूडिशियल क्रिकेट क्लब के माध्यम से कई प्रतिष्ठित निमंत्रणीय टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने का अवसर भी मिलेगा.