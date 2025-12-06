हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपुणे बनेगा मॉडर्न क्रिकेट ट्रेनिंग का नया सेंटर, एकेडमी की घोषणा, क्या होंगी सुविधाएं?

पुणे बनेगा मॉडर्न क्रिकेट ट्रेनिंग का नया सेंटर, एकेडमी की घोषणा, क्या होंगी सुविधाएं?

Pune News: पुनीत बालन ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत बालन ने कहा कि भारत में क्रिकेट के प्रति लोगों के गहरे लगाव को ध्यान में रखते हुए यह अकादमी बनाई जा रही है.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: अजीत | Updated at : 06 Dec 2025 04:05 PM (IST)
Preferred Sources

खेलों के प्रति जुनून रखने वाले महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे शहर में अब क्रिकेट प्रतिभाओं को और भी सशक्त मंच मिलने वाला है. मशहूर क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ और केदार जाधव के शहर से नए टैलेंट उभारने के मकसद से पुनीत बालन ग्रुप ने शहर में अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली 'पुनीत बालन क्रिकेट अकादमी' शुरू करने का फैसला किया है, जो देश की प्रमुख निजी क्रिकेट सुविधाओं में गिनी जाएगी. यह संस्थान उन युवा क्रिकेटरों के लिए बड़ा अवसर साबित होगा जो पेशेवर स्तर तक पहुंचना चाहते हैं.

महाराष्ट्र में अलग-अलग खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रसिद्ध पुनीत बालन ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत बालन ने कहा, ''भारत में क्रिकेट के प्रति लोगों के गहरे लगाव को ध्यान में रखते हुए यह अकादमी बनाई जा रही है. वडगांव स्थित सिंहगढ़ कॉलेज मैदान और लोनावाला क्रिकेट ग्राउंड को विकसित कर प्रशिक्षण केंद्र के रूप में तैयार किया जाएगा, जहां सभी सुविधाएं बीसीसीआई की स्टैंडर्ड और जरूरतों के अनुरूप होंगी''.

खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए अनुभवी कोच होंगे नियुक्त

बालन ने यह भी जानकारी दी कि आने वाले सीजन से इन ग्राउंड्स पर बीसीसीआई से प्रमाणित घरेलू मैच कराए जाएंगे. खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए अनुभवी और बोर्ड-मान्यता प्राप्त कोच नियुक्त किए जाएंगे. इस पहल से पुणे के क्रिकेट ढांचे को नया आयाम मिलना तय है. अकादमी में दाखिले 1 जनवरी से शुरू होंगे, जबकि ट्रेनिंग सत्र 15 जनवरी से शुरू होगा.

महाराष्ट्र के क्रिकेट को मिलेगी नई पहचान!

चूंकि यह पेशेवर ढांचे पर आधारित परियोजना है, इसलिए प्रवेश संख्या सीमित रखी जाएगी. युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का मार्ग उपलब्ध कराना इस अकादमी का प्रमुख लक्ष्य है. अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेषज्ञ कोचिंग की मदद से महाराष्ट्र के क्रिकेट को नई पहचान दिलाने की योजना है.

महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए अलग बैच

महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए अलग बैच बनाए जाएंगे, जिनमें प्रशिक्षण शुल्क भी रियायती रखा जाएगा. इसे प्रदेश में महिला क्रिकेट के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. मानसून के दौरान भी अभ्यास जारी रहे, इसके लिए दोनों मैदानों पर तीन-तीन इनडोर प्रैक्टिस विकेट तैयार किए जा रहे हैं. 

हॉस्टल के साथ कई अन्य सुविधाएं

साथ ही हॉस्टल सुविधा होने से बाहर के खिलाड़ियों को भी समुचित व्यवस्था मिल सकेगी. अकादमी में जिम, स्विमिंग पूल, फिटनेस ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स कंडीशनिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इसके साथ ही खिलाड़ियों को पीबीजी ज्यूडिशियल क्रिकेट क्लब के माध्यम से कई प्रतिष्ठित निमंत्रणीय टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने का अवसर भी मिलेगा.

और पढ़ें

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read
Published at : 06 Dec 2025 04:05 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS PUNE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russian Missile: रूस की तीन सबसे खतरनाक मिसाइलें, पल भर में दुश्मन को कर सकती हैं तबाह, जानें कीमत
रूस की तीन सबसे खतरनाक मिसाइलें, पल भर में दुश्मन को कर सकती हैं तबाह, जानें कीमत
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
NZ vs WI: दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
बॉलीवुड
'धुरंधर' के रहमान डकैत की वाइफ की 10 तस्वीरें, कभी गोरी मैम बनकर दर्शकों के दिलों पर करती थीं राज
'धुरंधर' के रहमान डकैत की वाइफ है बेहद ग्लैमरस, यकीन ना हो तो देख लें ये तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Wakefit Innovations IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Indigo Flight News: इंडिगो की गड़बड़ी से रुका गायिका उषा उत्थुप का मेगा शो| Flight Cancellation
Babri Masjid Controversy: बाबरी मस्जिद नाम पर बड़ा खेल, मचेगा बवाल! Mamata की डूबेगी लुटिया?
Indigo Flight News: क्या भारतीय विमान सेक्टर में इंडिगो मोनोपॉली का उठा रही फायदा ? | abp News
Indigo Flight News: इंडिगो की मनमानी... यात्रियों के लिए बनी बड़ी परेशानी ! | abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russian Missile: रूस की तीन सबसे खतरनाक मिसाइलें, पल भर में दुश्मन को कर सकती हैं तबाह, जानें कीमत
रूस की तीन सबसे खतरनाक मिसाइलें, पल भर में दुश्मन को कर सकती हैं तबाह, जानें कीमत
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
NZ vs WI: दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
बॉलीवुड
'धुरंधर' के रहमान डकैत की वाइफ की 10 तस्वीरें, कभी गोरी मैम बनकर दर्शकों के दिलों पर करती थीं राज
'धुरंधर' के रहमान डकैत की वाइफ है बेहद ग्लैमरस, यकीन ना हो तो देख लें ये तस्वीरें
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
न्यूज़
यात्रियों को मिलेगा कैंसिल फ्लाइट के टिकट का रिफंड, सरकार का इंडिगो को आदेश; एयरलाइन को कब तक देना होगा पैसा?
यात्रियों को मिलेगा कैंसिल फ्लाइट के टिकट का रिफंड, सरकार का इंडिगो को आदेश
हेल्थ
सर्दी होते ही बच्चों को देने लग जाते हैं स्टीम, जानें एक दिन में कितनी बार भाप दे सकते हैं आप?
सर्दी होते ही बच्चों को देने लग जाते हैं स्टीम, जानें एक दिन में कितनी बार भाप दे सकते हैं आप?
ट्रेंडिंग
एमिटी यूनिवर्सिटी में हो गया कलेश, दो लड़कियों में जमकर हुई बाल नोंचाई; देखें वीडियो
एमिटी यूनिवर्सिटी में हो गया कलेश, दो लड़कियों में जमकर हुई बाल नोंचाई; देखें वीडियो
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget